Filipínska armáda dobyla hlavnú mešitu v Marawi, prišiel aj Duterte

Na snímke z 24. augusta 2017 filipínsky prezident Rodrigo Duterte (uprostred) blahoželá vojakom počas svojej návštevy v rozbúrenom meste Marawi na južných Filipínach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 24. augusta (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa prišiel dnes osobne oboznámiť so situáciou v meste Marawi na juhu krajiny, kde armáda už tri mesiace bojuje proti militantom spriazneným s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Urobil iba niekoľko hodín po tom, ako vojaci získali kontrolu nad tamojšou hlavnou mešitou, v ktorej sa predtým islamskí radikáli ukrývali so svojimi rukojemníkmi.Agentúra DPA uviedla, že išlo už o tretiu návštevu Duterteho v Marawi od 23. mája, keď vypukli v tomto meste boje. Prezident vstúpil aj do hlavnej bojovej zóny, pričom mal na sebe vojenskú uniformu, nepriestrelnú vestu a helmu. Podľa vládneho vyhlásenia citovaného agentúrou AP si okrem inéhopovedal plukovník Romeo Brawner, zástupca veliteľa armádnej operačnej skupiny v Marawi na ostrove Mindanao.Hlavnú mešitu sa podarilo dobyť po prestrelke s militantmi, pri ktorej boli zranení traja vojaci.dodal Brawner.Boje o Marawi sa začali po tom, ako pokus vládnych síl o zadržanie oblastného vodcu IS vyvolal obsadenie tohto mesta islamskými radikálmi. Duterte v tejto súvislosti vyhlásil na ostrove Mindanao stanné právo.Pri doterajších bojoch prišlo o život vyše 770 ľudí vrátane takmer 130 vojakov a 562 militantov. Teroristi tiež popravili 45 civilistov a takmer pol milióna obyvateľov muselo opustiť svoje domovy.