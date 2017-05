Filipínska armáda už kontroluje väčšinu mesta,ktoré obsadili militanti

Dym stúpa po leteckej útoku filipínskej armády na úkryty islamistov v meste Marawi na juhu Filipín, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marawi 29. mája (TASR) - Filipínska armáda má už pod kontrolou väčšinu mesta Marawi na juhu krajiny, na ktoré pred týždňom zaútočili militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Podľa filipínskych úradov extrémisti po šiestich dňoch bojov ovládajú už len malé enklávy mesta, ktoré sa nachádza na ostrove Mindanao, zhruba 800 kilometrov južne od Manily.Počas bojov medzi armádou a islamistami zomrelo dovedna asi 100 ľudí vrátanie niekoľkých civilistov. Počet civilných obetí však úrady ešte upresňujú, uviedla agentúra AP.Armáda nasadila voči ozbrojencom bojové vrtuľníky, obrnené vozidlá a desiatky vojakov.Kríza v 200-tisícovom Marawi vyvolala obavy z nárastu extrémizmu v južnej častí Filipín, keďže tamojšie menšie militantné skupiny sa zjednocujú a prisahajú vernosť IS.V súvislosti so situáciou v Marawi vyhlásil filipínsky prezident Rodrigo Duterte 23. mája stanné právo na celom ostrove Mindanao. Podľa prezidentovho hovorcu by opatrenie malo platiť po dobu 60 dní - objavili sa však i špekulácie, že potrvá možno aj celý rok.