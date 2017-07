Filipínski vojaci dobyli kľúčový most blízko militantov v meste Marawi

Filipínski vojaci v meste Marawi, ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Manila 31. júla (TASR) - Filipínski vojaci dobyli kľúčový most vedúci k hlavnej pozícii militantov napojených na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) v meste Marawi na juhu krajiny, ale nepodniknú na nich veľký útok a namiesto toho sa budú snažiť o záchranu civilných rukojemníkov. Informovala o tom dnes armáda.Hovorca filipínskej armády brigádny generál Restituto Padilla uviedol, že vojaci minulý týždeň ovládli most Mapandi. Most vedie do kancelárskej a obchodnej štvrte Marawi, kde 40 až 60 zvyšných militantov údajne zadržiava 80-100 rukojemníkov, väčšinu vo veľkej mešite.Filipínsky prezident Rodrigo Duterte nariadil vojakom, aby zaistili bezpečnosť rukojemníkov a nepodnikli masívny útok, lebo môže ohroziť spomínaných rukojemníkov, dokonca aj keď to predĺži obliehanie militantov armádou, ktoré sa už vlečie vyše dva týždne.