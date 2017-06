Filipínski vojaci našli v meste obsadenom islamistami veľkú hotovosť

Dym stúpa po leteckej útoku filipínskej armády na úkryty islamistov v meste Marawi na juhu Filipín, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 6. júna (TASR) - Vojaci bojujúci proti militantným islamistom vo filipínskom meste Marawi našli v jednom z tamojších domov peňažnú hotovosť v hodnote vyše 52 miliónov filipínskych pesos (936.000 eur). Armádny hovorca Jo-Ar Herrera to oznámil dnes na tlačovej konferencii priamo v Marawi na ostrove Mindanao, kde boje proti militantom napojeným na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) pokračujú už tretí týždeň.Uvedený dom islamisti využívali okrem ukrývania peňazí aj ako palebné stanovište. Nález hotovosti podľa hovorcu preukázal, že "títo miestni teroristi sú dobre prepojení", ako aj to, že "majú podporovateľov, sympatizantov a tiež väzby s medzinárodnými teroristickými organizáciami".Armáda sa teraz obrátila na finančných odborníkov, aby zistila pôvod hotovosti, ktorú našla spolu s bankovými šekmi v hodnote vyše 20 miliónov pesos (360.000 eur).Boje o Marawi sa začali 23. mája po tom, ako pokus vládnych síl o zadržanie oblastného vodcu IS vyvolal obsadenie tohto mesta islamistami. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v tejto súvislosti vyhlásil na ostrove Mindanao stanné právo.Pri doterajšom násilí bolo usmrtených vyše 180 osôb, prevažne militantov, zatiaľ čo väčšina z 200.000 obyvateľov mesta opustila svoje príbytky. Odhaduje sa, že v centre Marawi zostáva zabarikádovaných približne 100 príslušníkov miestnych militantných skupín, ktoré odprisahali vernosť IS.