Filipíny oficiálne odmietli balík pomoci od EÚ

Manila 24. januára (TASR) - Filipíny oficiálne odmietli balík pomoci vo výške 6,1 miliardy eur od Európskej únie, ktorá kritizuje kampaň tamojšej vlády proti ilegálnym drogám, keďže počas nej zabila filipínska polícia tisíce ľudí.Veľvyslanec EÚ na Filipínach Franz Jessen v stredu oznámil, že filipínska vláda minulý mesiac vrátila dohodu o technickej pomoci v spomínanej problematike nepodpísanú, čim úradne potvrdila odmietnutie tejto dohody.povedal veľvyslanec EÚ na mediálnom fóre.citovala ho agentúra DPA.Podľa Jessena EÚ očakáva i to, že vláda prezidenta Rodriga Duterteho zamietne aj tri dotácie na projekty v oblasti obnoviteľnej energie v juhofilipínskom regióne Mindanao v celkovej hodnote 49 miliónov eur."Pripadá mi dosť smutné, že po vyše 30-ročnej rozvojovej spolupráci sa zrazu dostávame do takejto situácie," povedal veľvyslanec.Jessen pokračoval, že, ako môže filipínska vláda vnímať Európsku úniu tak, že zasahuje do domácej politiky Filipín, keď upozorňuje na problémy týkajúce sa ľudských práv, demokracie a zákonnosti, čo sú medzinárodné pojmy.Duterte slovne útočil na EÚ a poslancov Európskeho parlamentu (EP) nazval, lebo kritizovaním jeho spornej protidrogovej operácie údajne zasahujú do vnútorných záležitostí Filipín.V októbri 2017 sa Duterte vyhrážal vykázaním veľvyslancov európskych štátov pôsobiacich v Manile. Urobil tak po tom, čo skupina europoslancov na návšteve ázijskej krajiny varovala, že Filipínam môžu hroziť sankcie, ak vláda neprestane so zabíjaním počas protidrogovej operácie. Podozrivých dílerov drog, ktorí sú však často nevinní, totiž polícia zabíja nemilosrdne na ulici, bez spravodlivého súdneho procesu, ako tvrdia právnici, svedkovia či príbuzní obetí.