Fillon je ďalej favoritom prvého kola prezidentských volieb

Francois Fillon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. januára (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Francois Fillon je naďalej favoritom aprílového prvého kola prezidentských volieb v krajine galského kohúta, avšak jeho náskok pred hlavnou rivalkou, líderkou ultrapravicového Národného frontu Marine Le Penovou, sa zmenšil. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Elabe.Fillona by podľa nich mohlo podporiť najmenej 28 percent voličov, kým Le Penová môže rátať s podporou 22-24 percent.V porovnaní s novembrovým prieskumom znamenajú tieto čísla pokles Fillonových preferencií o sedem-osem percent, ale aj stratu časti stúpencov pre Le Penovú.Bývalý socialistický minister hospodárstva Emmanuel Macron, ktorý kandiduje vo voľbách ako nezávislý, by oslovil aktuálne 16-24 percent respondentov v závislosti od toho, koho vyšlú do súboja práve socialisti, o čom sa rozhodne v primárkach v dňoch 22. a 29. januára. Expremiér Manuel Valls má v radoch členskej základne socialistov aktuálne podporu asi 43 percent.