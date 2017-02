Fillon si údajne zarobil desaťtisíce eur za účasť na konferenciách

Francúzsky konzervatívny prezidentský kandidát Francois Fillon odchádza zo svojho domu v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. februára (TASR) – Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon zarobil desaťtisíce eur za vystupovanie na konferenciách v zahraničí. Spoluorganizovali ich Fillonovi blízki spolupracovníci, čo vzbudzuje podozrenie, že sa o odmenách za vystúpenia s nimi vopred dohodol, napísal dnes francúzsky denník Libération.Fillon sa podľa týchto informácií v rokoch 2013-2016 zúčastnil na najmenej 11 konferenciách v zahraničí. Za vystúpenia na siedmich z nich mal dostať 20.000-30.000 eur. Podľa odhadov denníka Libération si Fillon takto zarobil najmenej 140.000 eur poukázaných na účet jeho firmy 2F Conseil.Francúzske médiá poukázali na to, že konferencie, na ktorých prezidentský kandidát vystupoval, spoluorganizovali Jérome Chartier a Arnaud Vaissié. Chartier je poslancom parlamentu a Fillonovým dlhoročným priateľom a hovorcom. Vaissié zas riadi sieť francúzskych obchodných a priemyselných komôr v zahraničí a je členom tímu pripravujúceho jeho prezidentskú kampaň.Trojica novinárov z denníka Libération oslovila viacero účastníkov spomínaných konferencií, ktorí uviedli, že za účasť na podobných podujatiach v zahraničí nikdy nedostali honorár. Fillonove honoráre sú teda neobvyklé a denník toodmeňovania založený na dohode medzi prezidentským kandidátom a jeho dvoma blízkymi spolupracovníkmi.Honoráre za konferencie sú ďalšou ranou pre prezidentského kandidáta, ktorý je podozrivý z údajného fiktívneho zamestnávania svojej manželky a detí v pozícií poslaneckých asistentov. Uvedené zamestnávanie vyšetruje polícia na pokyn francúzskej prokuratúry zaoberajúcej sa finančnými záležitosťami.Celá aféra nepriaznivo vplýva na Fillonovu predvolebnú kampaň a podľa najnovších prieskumov by sa niekdajší favorit v boji o Elyzejský palác už nedostal do druhého kola prezidentských volieb. Jeho hovorca vo štvrtok uviedol, že Fillon bude pokračovať v kampani aj napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu s tým, že si priznal chybu, ale nekonal v rozpore so zákonom.