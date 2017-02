Fillon znova potvrdil, že kandidatúru na prezidentské voľby nestiahne

Francúz Francois Fillon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. februára (TASR) - Kandidát francúzskych konzervatívcov na prezidentské voľby Francois Fillon dnes opäť zopakoval, že nestiahne svoju kandidatúru.Ako na svojej webovej stránke informoval francúzsky denník Le Figaro, vo vystúpení pred poslancami parlamentu za svoju stranu Republikáni (LR) Fillon uviedol, že jeho odchod by znamenal vypuknutie závažnej krízy. Dodal, že nemá alternatívne riešenie. Vyhlásil, že situáciu konzultoval s inými účastníkmi straníckych primárok - s Alainom Juppém, ktorého v ich druhom kole porazil, ako aj s exprezidentom Nicolasom Sarkozym.Fillon pripustil, že preňho osobne i pre jeho rodinu by bolo ľahšie nezúčastňovať sa predvolebnej kampane.Fillon sa však už predtým bol vyslovil, že jeho odstúpením z predvolebnej kampane by spoločnosť prišla o spoľahlivého kandidáta a hrozila by navyše aj kríza v krajine.O dnešné stretnutie s Fillonom požiadalo krídlo nespokojných poslancov LR, ktorí tvrdia, že doteraz nebolo dostatočne objasnené, aké následky z pohľadu justície budú mať odhalenia o Fillonovi a jeho rodine. "Vzbúrenci" žiadajú zvolanie politického grémia strany a určenie nového kandidáta LR na prezidentské voľby. Za touto iniciatívou je 17 poslancov parlamentu, ktorí v spoločnom liste deklarovali, že považujú za nemožné podieľať sa za týchto okolností na kampani víťaza straníckych primárok Fillona.Škandál, ktorému Fillon čelí, vypukol po tom, ako týždenník Le Canard enchainé informoval, že Fillonova manželka Penelope dostávala osem rokov plat ako fiktívna poslanecká asistentka svojho manžela a jeho náhradníka. Zamestnávanie rodinných príslušníkov poslancami je pritom vo Francúzsku legálne, ale len za predpokladu, že nejde o fiktívnu prácu.Fillon si v liste, ktorý zverejnil pred týždňom, priznal chybu, ale tiež vyhlásil, že jeho konanie bolo v medziach zákona. Zdôraznil, že peniaze vyplatené rodinným príslušníkom v pozícii poslaneckých asistentov riadne zdanil. Fillon v liste vyzval Francúzov, aby sami posúdili jeho konanie a vyjadrili ho hlasovaním v blížiacich sa prezidentských voľbách.Podľa zistení Le Canard enchainé mal Fillon nielenže fiktívne zamestnávať svoju manželku Penelope, ale dokonca jej údajne vyplatil z verejných zdrojov odstupné vo výške 45.000 eur, keď prestala pracovať ako jeho poslanecká asistentka.Nedávno Fillon na svojej stránke uviedol, že jeho manželka si počas 15 rokov práce poslaneckej asistentky zarobila približne 680.000 eur v čistom.