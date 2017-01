Fillonova manželka a deti si údajne v parlamente zarobili milión eur

Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon a jeho manželka Penelope, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia kauzy Fillonovej manželky pátrali v parlamente

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 31. januára (TASR) – Manželka Francoisa Fillona podozrivá z fiktívneho zamestnania si ako poslanecká asistentka zarobila takmer milión eur, tvrdí francúzsky týždenník Le Canard Enchainé. Podľa týždenníka si podobne zarobili desaťtisíce eur aj dve Fillonove deti.Penelope Fillonová si údajne zarobila počas deviatich rokov v pozícii poslaneckej asistentky svojho manžela, aktuálneho pravicového prezidentského kandidáta, až 900.000 eur. Informoval o tom týždenník Le Canard Enchainé, ktorý minulý týždeň uviedol, že Penelope síce bola manželovou asistentkou, ale reálne žiadnu prácu nevykonávala.Týždenník najnovšie tvrdí, že Fillonovi robili poslaneckých asistentov aj jeho dve deti, ktoré si mali takto zarobiť 84.000 eur. Stránka týždenníka bola dnes podvečer nedostupná, citoval z nej francúzsky denník Le Figaro.Do francúzskeho parlamentu dnes prišli vyšetrovatelia. Podľa francúzskeho rádia France Inter tam hľadali pracovné zmluvy Fillonovej manželky Penelope, ktorá vyšetrovateľom tieto zmluvy doteraz neposkytla.Francois Fillon prostredníctvom šéfa svojej predvolebnej kampane odkázal, že chce, aby vyšetrovanie kauzy údajne fiktívneho zamestnávania jeho manželky, ktorá mu robila poslaneckú asistentku, postupovalo čo najrýchlejšie. Jeho advokát Antonin Lévy ocenil dnešný postup vyšetrovateľov.skonštatoval advokát.Francúzsky denník Le Monde poukázal na to, že Fillonovi straníci v parlamente sa postavili za svojho kandidáta. Christian Jacob, parlamentný líder stredopravej strany Republikáni, do ktorej patrí Fillon, mu v mene poslancov vyjadrilPodľa informácií denníka Le Parisien vyšetrovatelia už zistili, že Fillonova manželka nikdy nemala kartu potrebnú na vstup do parlamentu, hoci bola jeho poslaneckou asistentkou devať rokov. Podľa zdrojov denníka musí mať každý poslanecký asistent takýto preukaz. Fillonov advokát oponoval:Pravicový prezidentský kandidát Francois Fillon a jeho manželka Penelope v pondelok vypovedali pred vyšetrovateľmi. Tí preverujú podozrenia z údajného fiktívneho zamestnávania Penelope Fillonovej, ktorá roky pracovala ako manželova poslanecká asistentka a zarobila si týmto spôsobom pol milióna eur z verejných peňazí.Fillon tvrdí, že nešlo o fiktívne zamestnanie a je schopný poskytnúť vyšetrovateľom dôkazy, ktorými podozrenia vyvráti. Nič to nemení na veci, že celá kauza pokrivila obraz Fillona, pasujúceho sa do úlohy čestného a morálneho kandidáta na prezidenta. Fillon sľúbil, že ak bude v danej kauze predbežne obvinený, z boja o prezidentský úrad odstúpi.Do francúzskeho parlamentu prišli vyšetrovatelia v rámci objasňovania kauzy zamestnávania manželky prezidentského kandidáta Francoisa Fillona. Podľa francúzskeho rádia France Inter tam hľadali pracovné zmluvy Fillonovej manželky Penelope, ktorá vyšetrovateľom tieto zmluvy doteraz neposkytla.Vyšetrovatelia hľadali v časti parlamentu, kde sídlia administratívni pracovníci a účtovníci, informovala agentúra Reuters odvolávajúca sa na zdroje z parlamentného prostredia.Fillon sľúbil, že ak bude v danej kauze predbežne obvinený, z boja o prezidentský úrad odstúpi. To by zrejme výrazne poznačilo prezidentské voľby, keďže ho sondáže dlhodobo zaraďujú spolu s Emmanuelom Macronom a Marine Le Penovou do trojice kandidátov s najväčšou šancou na postup do druhého kola.Kým médiá sa sústreďujú na kauzu samotnú, analytici sa zatiaľ nevedia zhodnúť, čo by sa stalo, keby Fillon, víťaz straníckych primárok, odstúpil z prezidentského súboja. Fillonov súper z primárok Alain Juppé už odmietol, že by ho mohol nahradiť v úlohe prezidentského kandidáta. TASR v tejto súvislosti oslovila francúzsku stranu Republikáni, ktorá primárky iniciovala, ale zatiaľ nedostala odpoveď.