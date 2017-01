Fillonova žena zarábala ako asistentka poslanca. Vyšetrujú ju

Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon a jeho manželka Penelope, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzsky prokurátor pre finančnú kriminalitu začal predbežné vyšetrovanie správ, že manželka prezidentského kandidáta Francoisa Fillona zarobila státisíce eur ako poslanecká asistentka. Informovali o tom spravodajský portál France Info a ďalšie médiá.Hoci práca pre člena rodiny v parlamente nie je protizákonná, v článku týždenníka Le Canard Enchainé sa uvádzalo, že spolupracovníci Fillonovej manželky Penelope nevedeli, že je na pracovisku zamestnaná v období, za ktoré bola platená.Týždenník v najnovšom vydaní napísal, že Penelope Fillonová bola svojho času osem rokov platená parlamentom ako poslanecká asistentka svojho manžela. Podľa týždenníka však žiadnu prácu nevykonávala. Zarobila pritom okolo 500.000 eur v hrubom, o čom má magazín dôkazy v podobe potvrdení z účtovníctva parlamentu.Podľa francúzskych médií bola Fillonová asistentkou nielen svojho manžela, ale aj jeho náhradníka na poste poslanca Marca Joulauda - po tom, ako sa Fillon v roku 2002 stal členom vlády.Konzervatívec Fillon, ktorý sa uchádza o prezidentský úrad a vedie protikorupčnú kampaň, označil správu za politické ohováranie.Podľa prieskumov verejnej mienky by sa Fillon mal dostať do druhého kola prezidentských volieb, v ktorom by mal čeliť kandidátke krajnej pravice Marine Le Penovej.