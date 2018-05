Film Čiara získal v Belgicku ďalšie tri festivalové ocenenia

Na archívnej snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. mája (TASR) - Film Čiara režiséra Petra Bebjaka zbiera festivalové ocenenia aj po takmer roku od jeho uvedenia v Karlových Varoch. Na Festivale International du Film Policier de Liége v Belgicku získal tri zo štyroch hlavných cien.Z festivalu zameranom na detektívne a kriminálne filmy si Čiara odniesla titul najlepší film. Ocenili aj Tomáša Maštalíra v hlavnej mužskej úlohe a Zuzanu Fialovú v hlavnej ženskej úlohe.komentovala zisk prestížnej ceny Fialová.Víťazi si ocenenia prevzali z rúk herečky Véronique Genest, ktorú diváci poznajú ako pôvabnú, no nekompromisnú komisárku so zmyslom pre humor z obľúbeného detektívneho seriálu Julie Lescaut uvádzaného aj na slovenských obrazovkách.Ocenenia si v Belgicku osobne prevzal režisér Peter Bebjak, ktorý na to reagoval slovami:TASR informovala za tvorcov filmu Monika Želasková.