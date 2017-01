Film Mira Rema Richard Müller: Nespoznaný mieri do českých kín

Richard Müller, archívna snímka. Foto: TASR - R. Bihary Foto: TASR - R. Bihary

Bratislava 24. januára (TASR) - Do českých kín mieri dokumentárna snímka slovenského režiséra Mira Rema Richard Müller: Nespoznaný. Intímny pohľad do života legendárneho speváka na pozadí jeho koncertného turné s kapelou Fragile divákom v Českej republike prinesie od 2. februára Asociácia českých filmových klubov (AČFK).Richard Müller patrí už 25 rokov k najvýraznejším osobnostiam hudobného priemyslu v ČR i na Slovensku. Počas svojej kariéry zažil dramatické vzostupy i pády, raz dokonca vyhlásil, že s hudbou nadobro končí. Následne sa však na scénu vrátil a zároveň sa pustil do boja s neliečenou a konzumáciou drog akcelerovanou psychickou poruchou, maniodepresiou. Dokument je intímnym portrétom výraznej autorskej osobnosti, ktorá každodenne čelí viacerým osobným problémom i nonstop záujmu fanúšikov či bulváru. Natáčanie dokumentu trvalo tri roky. Tvorcovia nakrútili viac než 200 hodín materiálu. Mali možnosť využiť aj "home-video" zábery natočené samotným protagonistom. Film v českom kontexte nadväzuje na umelecké dokumentárne portréty analyzujúce inšpiráciu, samotu uprostred davu či prvky autobiografickosti, ku ktorým patrí napríklad snímka Amy alebo Nick Cave: 20.000 dní na Zemi.Remo v dokumente o Richardovi Müllerovi nevyťahuje na svetlo šťavnaté, málo známe detaily zo spevákovho súkromného života. Režisér síce ukazuje Müllerovo súkromie, jeho vnútorné boje a nevyriešené konflikty, ale namiesto bulvárnej senzácie prichádza s výpoveďou o človeku, ktorý je pevne chytený v kolobehu, z ktorého nemôže alebo nechce vystúpiť. Film neponúka odpovede, ukazuje speváka osamoteného, ale tiež nadšeného, sršiaceho hudobnými nápadmi a plánmi.Snímka približuje momenty, v ktorých Müller vypadáva z rolí, v ktorých ho verejnosť pozná - z úlohy speváka, textára, ale tiež provokatéra a šoumena. Tieto chvíle patria k najsilnejším z celého dokumentu. Divák tak napríklad sleduje speváka počas fotenia pre lifestylový časopis ako upravený pózuje v pekných kulisách, ale pôsobí odcudzene a strateno. Tieto okamihy ešte posilňujú členovia umelcovho tímu, ktorí mu pomáhajú do vane, utierajú mu čelo alebo mu dávajú napiť. Z hudobnej hviezdy je zrazu cenený a drahý objekt, o ktorý je nutné starať sa a dozerať naň. So svojimi vnútornými úzkosťami však Müller zostáva sám.Tvorovia filmu, ktorý do slovenskej kinodistribúcie vstúpil vlani v novembri, dali priestor aj dvom dôležitým ženám spevákovho života. V 90-minútovom dokumente vypovedá jeho manželka Soňa a speváčka Iva Bittová.hovorí Soňa Müllerová.Zmierlivo vyznieva aj výpoveď Bittovej, ktorá priznáva, že na začiatku vzťahu mala ružové okuliare. O to bolestivejší bol potom pre ňu náhly koniec známosti. Obe ženy sa napokon viac-menej zhodujú na spevákovom dare zaujať a očariť druhých. Z koncertných záberov alebo z interakcií s fanúšikmi vidieť, že sa táto vzácna schopnosť neobmedzuje len na partnerské vzťahy.Mirovi Removi sa podarilo vykresliť osobnosť, ku ktorej nie je možné zaujať jednoznačný postoj - Müller je dojemný, zraniteľný a dosť vyčerpaný človek, ktorý by rád žil v dome na pláži, kde by tvoril texty. Na druhej strane je však tiež pôžitkársky, často zahľadený sám do seba a očarený slávou. To všetko vytvára pozoruhodný portrét hudobníka, ktorého osobnosť a tvorba nemajú v československom kontexte obdobu.Miro Remo (1983) vyštudoval réžiu na VŠMU v Bratislave. Je držiteľom viac ako 40 ocenení z medzinárodných filmových festivalov. Jeho študentský dokument Arsy-Versy je vôbec najúspešnejším filmom VŠMU. V roku 2014 Remo dokončil celovečerný dokument z prostredia ilavskej väznice s názvom Comeback.