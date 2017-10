Film Nina získal na festivale Cenu medzinárodnej kritiky FIPRESCI

Na snímke zľava herečka Bibiana Nováková a herec Robo Roth počas tlačovej konferencie k filmu Nina. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Nový film Juraja Lehotského Nina získal na áčkovom festivale vo Varšave Cenu medzinárodnej filmovej kritiky FIPRESCI. Pre snímku, ktorá absolvovala svetovú premiéru na MFF v Karlových Varoch a následne sa dostala do oficiálneho výberu MFF v Toronte, je to prvé ocenenie na konte.komentoval úspech režisér.Do slovenských kín vstúpila Nina 21. septembra v distribúcii Film Europe Media Company. Viaceré domáce kritiky ju vyzdvihli ako jeden z najlepších filmov v modernej histórii slovenskej kinematografie. Hneď po svetovej premiére zaujala aj zahraničný trh a pod krídla si ju v medzinárodnom filmovom prostredí vzala francúzska spoločnosť Alpha Violet. V týchto dňoch sa film predstavuje na juhoamerickom kontinente na 41. ročníku MFF Sao Paulo v sekcii Medzinárodná perspektíva. Je jedným z takmer 400 titulov, ktoré festival v hlavnom meste Brazílie uvádza až do 1. novembra.Ninu neprehliadol ani najdôležitejší festival východoeurópskej kinematografie v Nemecku - 27. ročník filmového festivalu Cottbus. Snímku o 12-ročnom dievčati, ktorého svet sa otriasa v základoch pre rozvod rodičov, zaradil festival do súťažnej sekcie filmov pre mládež U18. O jej víťazovi rozhodne porota zložená zo žiakov z Nemecka, Poľska a Česka. V piatok 10. novembra snímku osobne na festivale uvedú hlavná predstaviteľka Bibiana Nováková a Petra Fornayová v úlohe jej filmovej mamy.Film zamieri aj na festival uprostred izraelskej púšte - na 5. ročník MFF Arava, ktorý prezentuje snímky s úspechmi zo slávnych festivalov. Svoje najnovšie dielo s podtitulom O mame, tatovi a mne príde publiku osobne uviesť režisér Juraj Lehotský 12. novembra.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.