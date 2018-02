Film Niť z prízrakov rozpráva príbeh čudáckeho módneho návrhára

Herci Vicky Krieps a Daniel Day-Lewis vo filme Niť z prízrakov (Phantom Thread). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. februára (TASR) - Medzi prvé novinky februárového programu kín patrí aj dráma Niť z prízrakov. Trojnásobný držiteľ Oscara Daniel Day-Lewis v nej hrá čudáckeho módneho návrhára, ktorému do života vstúpila láska a skoro ho zničila.Film rozpráva príbeh muža posadnutého zničujúcou dokonalosťou, natoľko sústredeného na každučký detail, že mu medzi prstami uniká všetko podstatné. Muža, ktorého láska zničila, ale aj zachránila. Záleží na uhle pohľadu. Úspešný tvorivý tandem režisér a scenárista Paul Thomas Anderson a Daniel Day-Lewis si zopakovali spoluprácu a po oscarovej snímke Až na krv stvorili ďalší film, ktorý sa môže zaradiť medzi nezabudnuteľné.Mať šaty od návrhára Reynoldsa Woodcocka (Daniel Day-Lewis) v dynamickej ére povojnového Londýna znamenalo určitú prestíž. Dáma musela mať dostatok peňazí, patričný rodokmeň a zodpovedajúcu výchovu, aby mohla vyraziť na večierok v jeho modeloch, ktoré boli vždy unikátne. Status génia si ale vyberal svoju daň v podobe Woodcockovej totálnej emocionálnej prázdnoty. Odtrhnutý od reality všedného dňa, lebo o všetko praktické sa starala jeho sestra (Lesley Manville), staval všetky ženy na úroveň krajčírskych panien. Mal síce vždy nejakú milenku či múzu, ale stačilo, aby si ráno pri raňajkách trochu hlasnejšie natierala hrianku maslom a už ju vystrnadil z jeho života.Keď v kaviarni v zapadnutom prístavnom mestečku objavil Reynolds hanblivú servírku Almu (Vicky Krieps) a rozhodol sa jej ponúknuť momentálne voľné miesto po svojom boku, netušil, s čím sa zahráva. Táto zdanlivo neškodná submisívna bytosť totiž rýchlo pochopila pravidlá hry a rozhodla sa aktívne bojovať za to, aby neskončila ako jej predchodkyňa. Situáciu jej uľahčovalo aj to, že sa do nej Reynolds zamiloval. Nápor citov sa však veľmi negatívne začal odrážať na jeho tvorbe a umelcova praktická sestra sa preto rozhodla rázne zakročiť.opisuje režisér svojho hrdinu.pýta sa Anderson a zároveň na to odpovedá svojím filmom.Americký titul Niť z prízrakov prináša do kín od 1. februára CinemArt SK.