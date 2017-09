Film Pán rektor predstaví osobnosť Tadeusza Zasępu

Na upravenej foto vysokoškolský učiteľ, publicista a bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasępa. Foto: Facebook - Pán rektor funpage Foto: Facebook - Pán rektor funpage

Ružomberok 20. septembra (TASR) - Pán rektor je názov nového filmu, ktorí natočili dvaja mladí filmári Matúš Demko a Jakub Krška o bývalom rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeuszovi Zasępovi. Ich cieľom je inšpirovať ľudí, aby sa v živote nebáli a dôverovali si. Premiéra sa uskutoční 17. novembra v metropole dolného Liptova.uviedol režisér dokumentárneho filmu Matúš Demko.Mladí filmári natáčali profesora pri rozličných príležitostiach ešte ako študenti. Boli s ním v čase, keď ešte len premýšľal o výstavbe univerzitnej knižnice, ale aj o pár rokov neskôr na jej slávnostnom otvorení.doplnil Krška.Film Pán rektor čerpá z archívnych materiálov, aktuálnych svedectiev a spomienok rodiny, priateľov a spolupracovníkov Tadeusza Zasępu.vyjadril sa Demko.Tadeusz Zasępa pôsobil ako katolícky kňaz, publicista, vysokoškolský profesor. Ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pracoval takmer šesť rokov (jún 2008 - máj 2014). Zo svojej funkcie však odstúpil po pretrvávajúcich sporoch s akademickým senátom. V marci minulého roku mu mesto Ružomberok udelilo pri príležitosti životného jubilea - 70. narodenín a za mimoriadne zásluhy čestné občianstvo.Aktívne hovoril desiatimi cudzími jazykmi, ovládal aj posunkovú reč. Pôsobil ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, redakčných rád vedeckých časopisov, profesijných spolkov a združení. Za svoje dielo bol niekoľkokrát ocenený, v roku 1998 mu The International Biographical Centre of Cambridge ako uznanie za službu vzdelávaniu a kultúre udelilo titul Man of the Year, rovnaký titul dostal v roku 2001 od The American Biographical Institute za vynikajúci spoločenský a profesionálny úspech, v roku 2001 ho organizácia The United Cultural Convention of the United States of America nominovala na Nobelovu cenu mieru.V roku 2004 mu Slovenská akadémia vied (SAV) udelila Medzinárodnú cenu SAV za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, Prešovská univerzita v Prešove ho v máji 2008 ocenila čestným titulom doctor honoris causa. V roku 2013 ho za svojho člena zvolila aj prestížna Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu, od mája 2013 pôsobil vo vedení Európskej federácie katolíckych univerzít.Tadeusz Zasępa zomrel 18. septembra 2016 po dlhotrvajúcej chorobe srdca, pochovaný je v Ružomberku.