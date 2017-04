Filmári nakrútili filmy o múre na hranici medzi USA a Mexikom

Ľudia sa prechádzajú okolo múra s americkou vlajkou na mexicko-amerických hraniciach v Tijuane, ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. apríla (TASR) – Nepreniknuteľný múr na hranici medzi Spojenými štátmi a Mexikom je v USA horúcou témou už niekoľko mesiacov. Prezident Donald Trump aj včera opätovne potvrdil, že sľubovaný múr určite postaví. Hoci on zatiaľ netuší, ako tento niekoľkomiliardový projekt zafinancuje, internetom sa šíria filmy o tom, ako by múr a život okolo neho vyzerali.napísal denník The New York Times.Niektoré filmy vznikli už vlani, keď bol múr jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Potom sa Donald Trump stal prezidentom a špecifikoval svoju predstavu o múre. Má to byť želozobetónová nepreniknuteľná bariéra vysoká päť až deväť metrov a zapustená aj do zeme, aby sa nedala ani preliezť ani podkopať. Má byť postavená po celej dĺžke mexicko-americkej hranice. Múr má byť zároveň krásny. Kreatívni ľudia na celom svete viac nepotrebovali.Režisér Sam Wainwright Douglas zobrazuje vo svojom dokumentárnom filme Cez nepreniknuteľný múr (Through the repellent fence) umeleckú inštaláciu usmievajúcich sa balónov vznášajúcich sa nad americkým aj mexickým územím pozdĺž hranice. Podľa umelcov je to “metaforický švík“ medzi národmi.Lesník Mark J. Hainds zase vo svojom dokumentárnom filme Hranica (La Frontera) rozpráva o svojom pochode po 1600 kilometroch hranice. Stretol a rozprával sa s miestnymi obyvateľmi, pohraničnou strážou, pastiermi dobytka, kovbojmi aj pašerákmi drog – všetci podľa neho Trumpov plán kritizovali.Umelecko-dokumentárny film More More (El mar la mar) autorov Bonnetta a Sniadecki zobrazuje púštnu krajinu pozdĺž hranice – polia kaktusov, opustené územia, búrky a zúfalosť migrantov v tomto nehostinnom kraji neveštiacom im nič dobré.Krajinu pozdĺž hranice zobrazuje aj krátky šesťminútový film Josha Begley Veľa šťastia s múrom (Best of luck with the wall). Názov filmu je odkazom pre Trumpa: veľa šťastia s postavením múra cez púšte, hory, močiare a rieky.Film Americkí futbaloví migranti (America`s soccer migrants) zosmiešňuje vyhlásenie Donalda Trumpa o tom, že Mexiko neposiela do USA to najlepšie a pripomína úspešných amerických futbalistov s mexickými koreňmi.Film Mysli ako vedec: hranice (Think like a scientist: boundaries) zase poukazuje na negatívne ekologické dosahy múru na púštny ekosystém.Animovaný film Múr (The wall) dojímavo rozpráva príbeh utečencov – babky a vnuka, ktorí utiekli pred vojnou a na ceste do bezpečia prišli k vysokému nekonečnému múru.Na veselšiu nôtu stavili tvorcovia filmu M.A.M.O.N. Niekoľko Juhoameričanov – lekár, kráľovná krásy, kuchár, diplomat a hudobník – sú zrazu Spojenými štátmi katapultovaní za hranicu. Tam sa sťažujú a protestujú, keď spoza hranice príde obrovský robot podobajúci sa na Donalda Trumpa a z kabíny ovládaný Trumpom začne na nich páliť rakety vystrelené z oblasti genitálií.Bábkový príbeh Postav ten múr (Build the wall) zobrazuje muža snívajúceho o múre. Na záver austrálsky režisér Gary Friedman hovorí: