Filmoví Lichožrúti sú akčnejší ako knižná predloha

Bratislava 12. januára (TASR) - Česká výtvarníčka a režisérka Galina Miklínová predstavila v utorok (10.1.) v Bratislave film Lichožrúti. Predlohou k animovanej dobrodružnej snímke, ktorá tento týždeň prichádza do slovenských kín, je detská kniha Lichožrouti (v slovenskom preklade Párožrúti) z dielne českého spisovateľa, básnika, textára Pavla Šruta a s ilustráciami Galiny Miklínovej. "povedala pre TASR spoluautorka národa pletených zlodejov ponožiek, tajomného sveta záhadných tvorov, ktoré žerú ponožky, ale vždy len jednu z páru. Kultová kniha Pavla Šruta získala v roku 2009 prestížne ocenenie Magnesia Litera. V roku 2011 sa stala Knihou desaťročia.Podľa Galiny Miklínovej, ktorej kreslené filmy uviedli na svetových festivaloch animácie v Stuttgarte, Aneccy, Rio de Janeiro či Tampere, sa bestsellerové literárne dielo ťažko adaptovalo na film. "," doplnila k vtipnej a vizuálne zábavnej snímke, ktorá by mala zaujať malých i veľkých divákov.Filmoví Lichožrúti je počítačom generovaná 3D animácia.vysvetlila spoluautorka scenára a režisérka filmu, ktorý vznikal sedem rokov. Je oveľa dynamickejší a akčnejší než jeho knižná predloha. "poznamenala Miklínová. Na otázku, či sa priaznivci Lichožrútov môžu tešiť aj na pokračovanie filmového príbehu, reagovala s tým, že sa chce teraz sústrediť na seriál pre malé deti. "Počas práce na filme sa mi narodil druhý syn, chcem sa zasa venovať niečomu inému a Lichožrútov nechať chvíľu spať."Režisérka nepretavila do filmu celú knihu Párožrúti, ktorú na slovenský trh prinieslo vydavateľstvo Slovart v roku 2015 v preklade Jána Litváka. Tá je na postavy a príbehy malých neviditeľných ponožkožrútov bohatšia. Po veľkom čitateľskom úspechu príbehov o bytostiach, vďaka ktorým miznú ponožky, vychádza v týchto dňoch na Slovensku druhý diel Parožrúti sa vracajú.Rodinný dobrodružný animovaný film Lichožrúti prináša do slovenskej kinodistribúcie od 12. januára Forum Film. V slovenskej verzii účinkujú Daniel Fischer, Ján Koleník, Miroslav Noga, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová, Ján Kroner a ďalší.