Filmový a divadelný herec Matej Land má 55 rokov

Bratislava 12. júna (TASR) – Výrazný slovenský herec Matej Landl, syn herečky Evy Landlovej a právnika Františka Landla, sa stal známym už v detstve vďaka populárnemu televíznemu seriálu Spadla z oblakov (1978). V utorok 12. júna má Matej Landl 55 rokov.Rodák z Bratislavy sa narodil 12. júna 1963. Diváci ho mohli vidieť aj v divadelnej hre Sicílska komédia, kde ešte hral detskú rolu a vystupovala v nej aj jeho mama. „Stano Dančiak v hlavnej úlohe mal tri deti s tromi ženami a mama hrala jednu z nich. No a ja som bol aj na scéne jej dieťaťom a veľmi ma to tam bavilo“, zaspomínal si herec. V čase detskej slávy bol aj aktívnym hráčom futbalu.Ako pätnásťročný si zahral nielen jednu z hlavných postáv v dodnes reprízovanom a obľúbenom seriáli Spadla z oblakov, ale objavil sa po boku Milana Lasicu a Júliusa Satinského aj v detskej komédii Nekonečná, nevystupovať (Radim Cvrček, 1978).V 80. rokoch 20. storočia bol členom Martinského divadla. Na toto svoje herecké obdobie spomína s láskou, lebo ako mladý herec našiel v Martine mnoho krásnych divadelných postáv a dobrých hercov.Od vzniku divadla Astorka - Korzo'90 je jeho stálym členom. Tam stvárnil charakterové postavy v hrách Večierok, Meštiaci, Les, Historky z Viedenského lesa. Účinkoval v hrách Play Gorkiy, alebo Letní hostia, Macocha, Klárine vzťahy a v hre Romana Olekšáka Smajlíci, ktorá získala prestížnu cenu Alfréda Radoka v súťaži o pôvodnú divadelnú hru.Veľký úspech mu priniesla rola Larryho v inscenácii britského dramatika Patricka Marbera s názvom Bližšie od teba, ktorú naštudovalo košické Štátne divadlo. Za herecký výkon v nej mu udelili ocenenie Dosky 2002 - cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2001/2002.Do povedomia divákov sa zapísal aj vo filmoch Vášnivý bozk (1994), Zostane to medzi nami (2004), O dve slabiky pozadu (2004), Občiansky preukaz (2010) alebo Mŕtvola musí zomrieť (2011).V Slovenskej televízii uvádzal reláciu Čudná šou. Herca často obsadzujú aj do televíznych seriálov ako napríklad Susedia (2006), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Áno, miláčik (2008), Nesmrteľní (2010). Účinkoval tiež v televíznom seriáli Panelák, kde sa predstavil v postave roztopašného Egona, ktorého hlavu zdobí komická parochňa.uviedol v tom čase herec.Okrem toho je Landl obľúbeným dabingovým hercom, nahovoril postavy v zahraničných seriáloch Sila lásky, Zákon a poriadok či Sultán, ale dávnejšie aj seriály Alf a Rodina Addamsovcov (The Addams Family).Predvianočný čas v roku 2015 spestril slovenský film s názvom Vojtech režiséra a scenáristu Viktora Csudaia, v ktorom stvárnil hlavnú postavu.uviedol v rozhovore pre TASR.Divadlo Astorka - Korzo'90 prinieslo v apríli 2018 premiéru hry Náš človek, ktorá sa vracia ku kauze kráľa Oravy Stanislava Babinského. Matej Landl si, ako sám hovorí, "zgustol" na úlohe prokurátora a človeka, ktorý stál "na druhej strane".Oporou herca je okrem manželky aj mama Eva Landlová, ktorá je ešte aktívnou herečkou. Diváci ju mohli vidieť na divadelných doskách v predstavení Najstaršie remeslo, účinkovala aj v seriáloch Divoké kone a Chlapi neplačú.