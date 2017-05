Filmový festival v Cannes sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. mája (TASR) - Séria teroristických útokov, ktoré v uplynulom roku postihli Francúzsko i susedné štáty, donútili juhofrancúzske mesto Cannes, aby počas prestížneho filmového festivalu prijalo bezprecedentne prísne bezpečnostné opatrenia.Jubilejný 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) sa v Cannes začne dnes večer a potrvá do 28. mája.Ako dnes napísal denník Le Monde, k dispozícii je dodatočných 300 policajtov, ktorí majú zabrániť preniknutiu neželaných osôb do dejísk podujatí festivalu. V uliciach Cannes je nainštalovaných 550 bezpečnostných kamier, rozmiestnené sú bezpečnostné zátarasy i rámy na detekciu kovov."Tento rok prechádzame k novej etape, lebo teroristická hrozba nebola nikdy väčšia ako teraz," uviedol pre rozhlasovú stanicu France Bleu Azur primátor Cannes David Lisnard. Vyhlásil, že "všetko je vysoko zabezpečené", ale súčasne priznal, že "nulové riziko neexistuje". Spresnil, že počas MFF sa budú po meste pohybovať aj policajti v civile, "zintenzívnila sa aj činnosť tajných služieb" a sledovanie situácie v meste zo vzduchu. V stálej pohotovosti sú aj "elitní ostreľovači".Le Monde napísal, že aj keď si úrady v Cannes sú vedomé faktu, že filmový festival je potenciálnym terčom útoku, rozhodli sa zachovať "pôvab a šarm", ktorý je preň typický."Bude aj červený koberec," ubezpečil nemenovaný policajný zdroj. Všetci hostia oficiálneho otvorenia festivalu budú musieť prejsť cez bezpečnostné rámy, ktoré však "budú nainštalované ďalej (od koberca)".Do ochrany festivalu budú zapojení aj miestni obyvatelia, ktorých úlohou bude hlásiť polícii čokoľvek podozrivé. Podľa Lisnarda ide o 80 dobrovoľníkov, ktorí sa už od roku 2015 zúčastňujú zaisťovaní bezpečnosti verejných podujatí v meste.Jedným z najviditeľnejších rozdielov oproti minulým ročníkom MFF v Cannes je rozmiestnenie 300 veľkých kvetináčov na pobrežnej promenáde La Croisette. Kvetináče sa nachádzajú na "strategických miestach" a majú zabrániť útoku podobnému tomu, aký sa odohral vlani v Nice. Francúz tuniského pôvodu Mohamed Lahouaiej Bouhlel tam 14. júla kamiónom zámerne vrazil do davu ľudí oslavujúcich francúzsky štátny sviatok. Zahynulo pritom 86 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. Podobný útok sa stal v decembri aj v Berlíne, kde zomrelo 12 ľudí, ako aj v marci v Londýne. kde si útok vyžiadal päť obetí.