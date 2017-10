Filmový festival v Jihlave otvorí nový slovenský dokument Mečiar

Na snímke režisérka filmu Mečiar Tereza Nvotová (vľavo) a producentka Zuzana Mistríková (vpravo), archívna snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Na medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava, ktorého 21. ročník sa v Jihlave uskutoční od 24. do 29. októbra, sa prihlásilo 3571 filmov.Z nich organizátori do desiatich súťažných sekcií vybrali 342. Ich tematika je veľmi široká, od politickej cez vojnové konflikty a inom násilí, o živote ľudí v rôznych lokalitách až po globálne otepľovanie a ďalšie hrozby zhoršovania životného prostredia.na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to uviedol jeho riaditeľ René Kubášek.Vo výbere je ďalších päť slovenských filmov. O priazeň poroty sa bude uchádzať krátky experimentálny film Dnes (2017) režisérky Simony Donovalovej v sekcii Exprmnt.cz. V tejto sekcii uvedú mimo súťaž iný experimentálny film tejto režisérky Stopa (p)o mne (2016).Tri slovenské a koprodukčné filmy predstavujú významné umelecké osobnosti, ktoré festival uvedie v dvoch nesúťažných sekciách. Celovečerné dokumenty Richard Müller: Nespoznaný (2016) o spevákovi od režiséra Mira Rema a Červená (2017) o známej opernej speváčke a herečke od režisérky Olgy Sommerovej sú zaradené do sekcie Dokument ČT. Portrét Varga je o legendárnom varhaníkovi Mariánovi Vargovi. "Počas nakrúcania sa hudobník dozvedel, že má rakovinu. No vôbec nepôsobil pesimistický, dokonca bol vtipný," o nedávno zosnulom hudobníkovi prezradila režisérka Soňa Maletz.Podľa Kubášeka je o festival veľký záujem medzi filmármi, distribútormi, producentmi a ďalšími odborníkmi.dodal Kubášek.