Filmový festival v T. Tepliciach premenovali. Má už tretí názov

Trenčianske Teplice 11. mája (TASR) – Filmový festival v Trenčianskych Tepliciach má už tretí názov. Po Art Film Feste, ktorý sa presťahoval do Košíc a minuloročnom International Film Feste, v tomto roku (23. – 26. 6.) sa obľúbený festival v kúpeľnom mestečku predstaví ako Park Film Fest - International Film Festival Trenčianske Teplice.Podľa jedného z organizátorov Michala Húsku ponúkne festival aj v tomto roku pozoruhodné filmové sekcie, organizátori ocenia významných tvorcov a pripravia prednášky, diskusie a bohatý sprievodný program v kinosálach i pod holým nebom.uviedol Húska.Ako dodal, zvyšné dve sekcie predstavia národné kinematografie. Brazil Visual ponúkne výber z filmov, ktorý priblíži slovenskému divákovi osobnosti prekvitajúcej latinskoamerickej kinematografie a prenesie ho do brazílskych rodín, tajomstiev a histórie. Zostavovateľ sekcie Iná Európa: Katalánsko Javier Garcia Puerto zase sľubuje to najlepšiešpanielskeho regiónu.doplnil Húska.