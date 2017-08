Filmový herec Marek Majeský stavil na osobné fluidum

Marek Majeský Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Populárny slovenský divadelný, filmový a dabingový herec Marek Majeský oslavuje 23. augusta 45 rokov.Bratislavský rodák Marek Majeský sa narodil 23. augusta 1972. V Bratislave sa vzdelával na Gymnáziu Ivana Horvátha v rokoch 1986-1990. Po ukončení stredoškolského štúdia sa zapísal na Divadelnú fakultu Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Po absolvovaní VŠMU (1994) pôsobil tri divadelné sezóny v Trnavskom divadle. Neskôr sa premiestnil do Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, kde svoje pôsobenie ukončil po piatich rokoch Shakespearovým Hamletom. Potom strávil ako hosť dva roky v Štátnom divadle (ŠD) v Košiciach, ktoré opustil v roku 2007 postavou vikomta de Valmont v Nebezpečných známostiach.Marek Majeský v januári 2007 vstúpil do angažmán a stal sa členom umeleckého súboru Divadla Nová scéna. Zlákala ho titulná postava v divadelnom komikse Agent Krowiak: Lásky tieň. Komiksy vždy patrili medzi jeho lásky, takže, keď dostal ponuku od vedenia Divadla Nová scéna, neváhal ani chvíľu.vracia sa v jednom z publikovaných rozhovorov do rannej mladosti Majeský.Hlavnú úlohu v koprodukčnom česko-slovenskom filme Kandidát stvárnil umelec v roku 2013. V "cynickom thrilleri", ako snímku označil debutujúci režisér Jonáš Karásek, si zahral reklamného mága Adama Lamberta.V oblasti dabingu bol herec ocenený za rok 2014 Výročnou cenou Literárneho fondu (LF) za postavu doktora Martina Grúbera v seriáli Doktor z hôr.V luxusom nabitej českej komédii Jak se zbavit nevěsty si zahral spolu s herečkami Lenkou Vlasákovou a Andreou Kerestešovou. Do slovenských kín sa film dostal v roku 2016.V Divadle Aréna predviedol Majeský svoje herecké kreácie v titule Írska kliatba, ktorý režijne naštudoval Juraj Bielik. V inscenácii stvárnil dramatický umelec postavu Stephena Fitzgeralda.Herec Marek Majeský sa divákom prihovára aj z televíznej obrazovky ako Slávo Dolinský z vinárskej rodiny v Búrlivom víne. Seriál sa zapáčil aj v zahraničí a od jesene 2015 sa vysielala jeho adaptácia aj v Slovinsku. Herec zvláda aj humorné kúsky v televíznom seriáli Horná Dolná. Seriál o svojráznych postavičkách sa objavuje v jednej z televíznych staníc od roku 2015 a nakrúca sa v Novej Lehote pri Novom Meste nad Váhom.Dramatický umelec sa výrazne zapísal v prostredí dabingu, stal sa výhradným dabérom filmových hviezd Nicolasa Cagea a Woodyho Harrelsona.