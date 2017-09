Filmový kabinet deťom pripraví zaujímavé workshopy

Záber z populárneho rozprávkového seriálu. Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Bratislava 27. septembra (TASR) - Filmový kabinet deťom je výchovno-vzdelávací projekt z dielne Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorý sa po prvý raz predstavil v roku 2014. Kým prvé tri roky sa lektorky na prezentáciách venovali všeobecným témam vzniku animácie ako takej, tento školský rok prichádzajú s konkrétnejšou témou. Malým divákom budú vysvetľovať základy plôškovej techniky.Zo začiatku bol projekt určený pre bratislavské školy. Neskôr sa vďaka úspechu a ohlasom od učiteľov vydal do regiónov. Lektorky ho prezentovali do dnešného dňa pred takmer 9000 deťmi z celého Slovenska. Kabinet je určený pre prvé a druhé ročníky základných škôl, prípadne predškolské ročníky. Jeho koncepcia je navrhnutá tak, aby sa deti hravou formou dozvedeli informácie o plôškovej animácii a slovenských tvorcoch, ktorí túto metódu využívajú pri tvorbe animovaných snímok.Pásmo slovenských animovaných príbehov je poskladané z troch blokov, v každom deti uvidia dva príbehy z jednej série večerníčkov Danka a Janka, Mimi a Líza a Drobci. Projekcia má overiť nadobudnuté skúsenosti a informácie priamo v kinosále. Praktickú zručnosť deti spolu s lektorkami predvedú aj na tvorivom workshope, na ktorom si zostroja svojho plôškového, pohyblivého panáčika.hovorí koordinátorka projektu Martina Mlichová.dopĺňa Mlichová s tým, že v príbehoch sa deti naučia, aké je dôležité načúvať tomu druhému:Workshop je vedený vždy dvoma lektorkami - animátorkami a doplnený je tiež metodickým materiálom, vďaka ktorému môžu rodičia s deťmi pracovať aj po odchode z kina. V jeho štvrtom ročníku opäť vycestuje aj do regiónov a počet detí, ktoré sa ponoria do tajov animovaného filmu, možno prekročí hranicu 10.000.TASR informovala Martina Pašteková z ASFK.