Filmový producent, scenárista a režisér Ethan Jesse Coen jubiluje

Ethan Jesse Coen. Foto: images-na.ssl-images-amazon.com Foto: images-na.ssl-images-amazon.com

Bratislava 21. septembra (TASR) – Americký filmový režisér, scenárista a producent Ethan Jesse Coen jubiluje, 21. septembra bude mať 60 rokov.Vo filmovom svete sú Ethan Coen spoločne s bratom Joelom profesionálne známi ako bratia Coenovci. Z ich spolupráce vyšli také kultové filmy ako napríklad Barton Fink (1991), The Big Lebowski (1998) alebo No Country for Old Men (Táto krajina nie je pre starých, 2007).Ethan Jesse Coen sa narodil 21. septembra 1957 v Minneapolise v štáte Minnesota v Spojených štátoch amerických (USA) v rodine vysokoškolských profesorov. Vyrastal so svojím o tri roky starším bratom Joelom, s ktorým už ako deti spoločne nakrúcali filmy. Štúdium na vysokej škole bratov na čas rozdelilo. Ethan sa totiž rozhodol študovať filozofiu na Princetonskú univerzitu (Princeton University) a Joel sa vydal na umeleckú školu New York University Film School.Po štúdiách pracoval Ethan ako štatistický úradník. Joel svoju kariéru scenáristu začal niekoľkými nízkorozpočtovými horormi. V tom čase sa však bratia spojili a napísali scenár k filmu Blood Simple (Zbytočná krutosť), ktorý spoločne nakrútili v roku 1984. Joel film režíroval a Ethan ho zastrešil ako producent (v rovnakom zložení tvorili aj ďalej). Film zaznamenal veľký úspech a vyhral niekoľko ankiet.Ďalším spoločným filmom bola komédia Rasing Arizona (Ťažkosti s Arizonou, 1987) o páre, ktorý nemôže mať dieťa a tak si svojho potomka zadováži nelegálnym spôsobom. V roku 1990 bratia zvážneli a nakrútili gangsterku s Gabrielom Byrneom Miller's Crossing (Millerova križovatka). O rok neskôr vznikol film Barton Fink (1991) o začínajúcom scenáristovi, ktorý prežíva krízu. Snímka si z filmového festivalu vo francúzskom Cannes (1991) odniesla tri ocenenia (cena za najlepší film, najlepšiu réžiu a John Turturro získal ocenenie ako najlepší herec v hlavnej úlohe). Film získal aj tri nominácie na Oscara, tie však nepremenil.Jedným z najväčších úspechov bratov Coenovcov bol film Fargo (1996) o nepodarenom únose, za ktorý si odniesli Oscara za najlepší scenár. Po Oscarovom úspechu sa vrátili ku komédiám a natočili filmy The Big Lebowski (1998), O Brother, Where Art Thou? (Braček, kde si?, 2000), Intolerable Cruelty (Neznesiteľná krutosť, 2003) a The Ladykillers (Päť lupičov a stará dáma, 2004). Tieto komédie ešte preložili drámou The Man Who Wasn't There (Muž, ktorý nebol, 2001) s Billy Bob Thorntonom v hlavnej úlohe. Potom nakrútili film No Country for Old Men (Táto krajina nie je pre starých, 2007) podľa románu Cormaca McCarthyho. Na tomto filme Ethan prvý raz oficiálne pracoval ako režisér. Film bol ocenený Oscarom za najlepší film roka 2007.K ostatným filmom úspešných bratov patria snímky Bridge of Spies (Most špiónov, 2015) a Hail, Caesar! (Ave, Caesar, 2016).