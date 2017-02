Filmy na Febiofeste sú ako zrkadlo sveta, nevznikli len pre zábavu

Ilustračná snímka Foto: PAFF Foto: PAFF

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Snímky zo svetových festivalov Cannes, Berlinale či Rotterdam uvedie Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. V jeho sekcii Klubový film dnes figuruje i "prekvapivý" minuloročný víťaz festivalu v Locarne - dráma bulharského režiséra Ralitza Petrova Bezbožní.uviedla pre TASR Zuzana Kizáková, PR manažérka MFFK Febiofest.Bulharský film Bezbožní ukazuje znepokojujúci obraz krajiny, ktorá aj takmer 30 rokov po páde diktátora bojuje s mizériou, depresiou, korupciou. Rozpráva o ľuďoch, ktorí pre vlastné prežitie musia siahnuť po ceste podvodov, okrádaní a ďalších strašných činoch. V podobnej téme sa nesie britský film Proti svojej krvi režiséra Adama Smitha. Mapuje tri generácie rodiny Cutlerovcov, ktorí žijú ako vyhnanci vo svojej súkromnej anarchii v najbohatšej vidieckej oblasti Veľkej Británie. Hlavný hrdina v podaní Michaela Fassbendera je dedičom po svojom otcovi - kriminálnikovi Colbym, ktorý ho pri výchove viedol k loveniu, krádežiam a sužovaniu polície. Teraz bojuje o to, aby sa dokázal vymaniť z kriminálnych cestičiek vlastnej rodiny.komentoval výber titulov Přemysl Martinek, umelecký riaditeľ MFF Febiofest. V jeho programe nechýba ani 25 medzinárodnými cenami ovenčený film, ktorý uviedli aj v Cannes či Rotterdame - francúzsky dokument Ľud som ja libanonskej režisérky Anny Roussillon. Najlepší svetový dokument z festivalu v Jihlave sa odohráva v Egypte v roku 2011. Zatiaľ čo v Káhire protestujú desaťtisíce ľudí proti režimu, chudobní vidiečania sledujú vyhrotené udalosti z námestia Tahrír iba na televíznych obrazovkách. Práve z ich perspektívy zachytáva film politické zmeny v Egypte od zvrhnutia prezidenta Mubaraka.Festival premietne aj novinku španielskeho režiséra Alberta Serru Smrť Ľudovíta XIV., ktorú v svetovej premiére uviedol festival v Cannes. Do svojej rekonštrukcie historickej legendy, pomalého skonu slávneho Kráľa Slnko, obsadil režisér, ktorý bol vlani hlavným hosťom MFFK Febiofest, ikonu francúzskej novej vlny Jeana-Pierra Léauda. Slovenskému publiku sa s ocenením z Berlinale predvedie aj brazílsky film Nevolaj ma syn režisérky Anny Muylaert. Snímka natočená podľa skutočnej udalosti rozpráva o chlapcovi, ktorý v 17 rokoch zistí, že jeho domnelá matka ho ako novorodenca ukradla z nemocnice.Sekcia Klubový film dnes prinesie aj estónsky film Proti vetru (r. Martti Helde). Vracia sa k príbehu ženy a matky, ktorú rovnako ako desiatky tisíc estónskych, lotyšských a litovských občanov v roku 1941 násilne deportovali na Sibír, v snahe Stalina vyčistiť obyvateľstvo Pobaltia. Najrozsiahlejšia festivalová sekcia premietne aj francúzsky animovaný film Dievča bez rúk (r. Olivier Babinet), nakrútený podľa rozprávky bratov Grimmovcov, a dokument Swagger (r. O. Babinet) o tínedžeroch vyrastajúcich v prostredí francúzskeho černošského geta.Febiofest 2017 sa v hlavnom meste uskutoční od 2. do 8. marca. Výber z jeho bratislavskej časti poputuje do 7. apríla do ďalších desiatich slovenských miest.