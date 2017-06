FIĽO: Chceme zvýšiť produkciu a investovať do papierní v Slavošovciach

Na snímke vstup do areálu papierenského podniku SHP Slavošovce v okrese Rožňava, dňa 24. júna 2017. FOTO TASR - Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Na snímke nová linka papierní SHP Slavošovce v okrese Rožňava, do ktorej spoločnosť investovala približne milión eur, dňa 24. júna 2017. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Slavošovce 24. júna (TASR) – Produkcia závodu Slovak Hygienic Paper (SHP) Slavošovce v okrese Rožňava by sa mala v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zvýšiť zo súčasných 15.000 ton hygienického papiera až k úrovni okolo 20.000 ton. Na dnešných oslavách 200. výročia založenia tohto papierenského podniku to uviedol Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment, a. s., do ktorého papierne patria.Vedenie spoločnosti plánuje v tejto súvislosti v Slavošovciach nové investície.konkretizoval Fiľo s tým, že fabrika má do budúcnosti dobrú perspektívu a budú sa snažiť o jej ďalší rozvoj.zdôraznil.Podľa slov Richarda Žigmunda, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SHP Group, nie sú Slavošovce závodom iba s lokálnou či slovenskou pôsobnosťou.poznamenal.Napriek aktuálnemu nedostatku pracovnej sily na Slovensku nemá spoločnosť v súčasnosti problém ani s kvalifikovanými pracovníkmi.dodal Fiľo.História výroby papiera v Slavošovciach sa datuje do roku 1817, keď bol miestny chátrajúci hámor prestavaný na papierenský mlyn. Hlavným výrobným programom papierní sú v súčasnosti biele a farebné dekorové obrúsky. Ich najväčším odberateľom je spoločnosť Ikea, kam SHP Slavošovce dodáva väčšinu svojej produkcie. Celkovo svoje výrobky vyváža do vyše 30 krajín.