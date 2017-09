Filozof Vajda vrátil kvôli Putinovi doktorát z Debrecínskej univerzity

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 4. septembra (TASR) - Maďarský filozof Mihály Vajda dnes vyhlásil, že vrátil svoj čestný doktorát z Debrecínskej univerzity po tom, ako si táto vysoká škola podobným spôsobom nedávno uctila i ruského prezidenta Vladimira Putina. Informuje o tom agentúra DPA.uviedol 82-ročný Vajda na sociálnej sieti Facebook.Univerzita koncom augusta vyhlásila Putina za "čestného občana" Debrecína, druhého najväčšieho mesta Maďarska, so zámerom preukázať mu vďaku za to, že bola vybraná do bilaterálneho jadrového výskumného programu.Prvý muž Ruskej federácie navštívil minulý týždeň Budapešť, kde ako čestný predseda Medzinárodnej džudistickej federácie (IJF) otvoril majstrovstvá sveta v džude. Vzhľadom na náročný časový program si však nemohol čestné ocenenie od Debrecínskej univerzity prevziať oficiálne.Vajda, ľavicový intelektuál, bol počas komunistického režimu v Maďarsku popredným disidentom. Po tom, ako mu zakázali pracovať vo vlasti, vyučoval v Nemecku, Spojených štátoch a Kanade. V roku 1989 ho rehabilitovali, od roku 2002 je členom Maďarskej akadémie vied (MTA).