Fín Bottas suverénne triumfoval na Veľkej cene Rakúska

Na snímke fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas na Mercedese počas Veľkej ceny Rakúska F1 na okruhu Red Bull v Spielbergu 9 júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spielberg 9. júla (TASR) - Fín Valtteri Bottas sa stal systémom štart-cieľ víťazom Veľkej ceny Rakúska seriálu MS formuly 1. Jazdec tímu Mercedes si pripísal na konto druhý triumf v F1 v kariére. Na druhom mieste skončil líder šampionátu Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, pódium skompletizoval tretí Austrálčan Daniel Ricciardo na Red Bulle.Fínsky jazdec je v priebežnom poradí seriálu MS na tretej pozícii, Vettel zvýšil náskok na čele klasifikácie pred v nedeľu štvrtým Lewisom Hamiltonom (Mercedes) už na dvadsať bodov.Bottas mal z pole position dokonalý štart, hneď od úvodných metrov sa dokázal výraznejšie odpútať od svojich rivalov a od prvého kola si išiel svoje vlastné preteky. O vzruch sa v prvej zákrute postaral Kvjat, ktorý spustil reťazovú reakciu, keď ťukol do Alonsa a ten následne do Verstappena. Ruského pilota za tento moment potrestali prejazdom boxovou uličkou, obaja účastníci incidentu však po prvom kole museli odstúpiť z pretekov. Hlavne pre Verstappena pokračuje tohtoročná "čierna" séria, keď nedokončil už piate preteky z uplynulých siedmich VC.Hamiltonovi medzitým vychádzala stíhacia jazda, z ôsmej pozície sa postupne prepracoval v úvodnej štvrtine pretekov na piate miesto. Progres zaznamenali tiež oba Williamsy, ktoré postúpili oproti štartu o osem pozícií a razom sa ocitli na miestach zaručujúcich body.Od 32. kola miešali poradím zástavky v boxoch, ako prvý do nich zamieril Hamilton. Britovi taktika vyšla, skoršou zastávkou sa mu podarilo dostať cez Räikkönena. Fín síce stanovil nový rekord okruhu, ale svoje umiestnenie nedokázal zlepšovať. Záver nepriniesol očakávanú drámu, Vettelovi sa nepodarilo stiahnuť stratu na vedúceho Bottasa a ani snaha Hamiltona dostať sa cez Ricciarda nevyšla.Seriál F1 pokračuje Veľkou cenou Veľkej Británie, ktorá je na programe v nedeľu 16. júla na okruhu Silverstone.