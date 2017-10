Fin.TechSummit s účasťou odborníkov i investorov

Foto: Fin.TechSummit Foto: Fin.TechSummit

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (OTS) - Ponúka príležitosť získať jedinečné know-how v oblasti inovácií a technologických zmien vo finančnom sektore, ako aj možnosť stretnúť sa s poprednými odborníkmi a investormi v tejto oblasti.Konferencia Fin.TechSummit priblíži, ako moderné technológie ovplyvňujú vývoj a napredovanie firiem vo finančnom sektore. O problematike digitálnej ekonomiky budú diskutovať skúsení spíkri z finančno-technologickej scény v netradičných konferenčných formátoch, ktoré kladú dôraz na B2B matching priamo na konferencii a osobné prepájanie odborníkov z rôznych oblastí.Účasť na podujatí potvrdili medzinárodní spíkri (Veľká Británia, Estónsko, Hongkong, Švajčiarsko, Nemecko a pod.), ktorí vo svojom odbore patria k svetovej špičke. Účastníci konferencie majú jedinečnú možnosť stretnúť sa s nimi priamo na podujatí a konzultovať s nimi svoje špecifické problémy. Súčasťou konferencie bude aj ťažba kryptomien, bitcoinový automat a mnoho zaujímavých prezentácií v sekcii EXPO. Fin.TechSummit je určený zástupcom finančných spoločností, ktorí sú otvorení inováciám, IT špecialistom, rovnako aj investorom z celého stredoeurópskeho regiónu.“ hovorí, zakladateľ, organizátor a odborný garant podujatia.Konferencia Fin.TechSummit ponúka svojim účastníkom konkurenčnú výhodu v podobe špecifického know-how, ktoré tu môžu získať. Spíkri zo stredoeurópskeho regiónu, pobaltských krajín a Veľkej Británie si pripravili obsah šitý na mieru, ktorý nebude voľne prístupný. Poradia tiež, ako investovať do spoločností zaoberajúcimi sa technologickými inováciami, alebo ako sa zapojiť do investovania. Experti na digitálne inovácie vo finančnom sektore sa v panelových diskusiách podelia o svoje skúsenosti, ktoré doplnia konkrétne prípadové štúdie, prezentácie start-upov a inovatívnych spoločností.Súčasťou konferencie bude aj 24-hodinová výzva – hackaton, ktorej cieľom bude vytvoriť návrh aplikácie zameranej na správu rodinných financií. Na víťaza hackatonu čaká atraktívna finančná odmena od 365.bank a možnosť vzájomnej spolupráce.Fin.TechSummit predstavuje ideálnu platformu na rokovania. Pomáha prepájať správnych ľudí a šetriť čas. Organizátori pri koncipovaní konferencie dbali na to, aby účastníci získali víziu o budúcnosti tohto odvetvia, a zároveň mali možnosť stretnúť sa s tými, ktorých potrebujú pre ďalšie napredovanie.,“ dopĺňaFin.TechSummit začne moderovaným okrúhlym stolom tzv. roundtable, ktorý povedie Lydia Goutas, managing partner v Lehner Executive Partners spolu s piatimi ďalšími spíkrami. Téma bude. Súčasťou tejto témy bude aj– ako môže použitie nových technológií uľahčiť plnenie regulačných požiadaviek. Technologické inovácie nastoľujú otázky najmä ohľadom zvyšovania bezpečnosti, preto sa špeciálna pozornosť bude venovať ochrane osobných údajov, zabezpečeniu účtov, kreditných kariet, identifikačných preukazov a pod.Druhý tematický okruh moderovaného okrúhleho stola sa dotkneFormou moderovaného okrúhleho stolu i formou prezentácií sa odborníci bližšie pozrú na technologickú revolúciu(špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy, ktorá zaznamenáva všetky platby takzvaných kryptomien, ako napríklad bitcoin – poznámka redakcie) so zameraním na kryptomeny.Druhý blok podujatia bude venovaný prezentáciám, medzi ktorými nebude chýbať,“ uvádza, CEO 365.bank.Viac informácií a možnosť registrovať sa nájdete na www.fintechsummit.sk Videopozvánku si môžete pozrieť tu: