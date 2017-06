Finále tímov ME: Rozladení slovenskí deblisti skončili bez medaily

Na snímke slovenskí deblisti Pavol (vľavo) a Peter Hochschornerovci Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Finálové výsledky tímov



3xC2:

1. Francúzsko (Gauthier Klauss - Matthieu Peche, Pierre Picco - Hugo Biso, Nicolas Scianimanico - Hugo Cailhol) 120,44 (0),

2. Poľsko 128,21 (2),

3. Česko 132,23 (8),

4. Slovensko (Pavol a Peter Hochschornerovci, Ladislav a Peetr Škantárovci, Tomáš Kučera - Ján Bátik) 139,95 (4)



3xC1 ženy:

1. V. Británia (Kimberley Woodsová, Mallory Franklinová, Eilidh Gibsonová) 151,24 (6),

2. Nemecko 157,32 (8),

3. Česko 158,48 (10), ...

7. Slovensko (Simona Glejteková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová) 199,48 (30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tacen 2. júna (TASR) - Vo finálovej jazde tímov pôsobili na ME v slovinskom Tacene slovenskí deblisti ako dokonale rozladený orchester. Obhajcovia titulu, ktorí trikrát za sebou na ME v predchádzajúcich rokoch zvíťazili, tentoraz v rovnakom zložení s Hochschornerovcami, Škantárovcami a Kučerom s Bátikom obsadili až štvrté miesto. Z piatich štartujúcich zdolali len jednu hliadku a za bronzom zaostali o 7,72 sekundy. Doteraz v histórii ME nazbierali deväť medailí, na tú jubilejnú desiatu však zatiaľ nedosiahli.Z Tacenu sa hneď po jazde pobrali domov trojnásobní olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci. Na šampionát nebudú mať príjemné spomienky, v individuálnej kategórii vypadli v kvalifikácii a najradšej by všetko hneď vymazali z pamäti.rozčarovane skonštatoval po dojazde tímovej hliadky Pavol Hochschorner.Čo čaká na Hochschornerovcov v najbližších dňoch a týždňoch je otázne.dodal tajuplne Pavol.Deblisti podľa všetkého vypadnú z olympijského programu.dodal Peter Hochschorner.Oveľa menšie šance ako deblistom sa prisudzovali v tímoch slovenským singlistkám. Ich 7. miesto medzi deviatimi hliadkami vzniklo po jazde s mnohými dotykmi bránok, až 30-sekundová penalizácia im výraznejší výsledok nemohla priniesť.