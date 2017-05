Finálna podoba školskej reformy má byť pripravená do konca augusta

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Konečná podoba Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko by mala byť pripravená do konca augusta. Následne by sa dokument mal dostať na rokovanie vlády a parlamentu. Na dnešnom zasadnutí školského parlamentného výboru to potvrdil minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) Členovia výboru dnes diskutovali o pripravovanej školskej reforme spolu s jej autormi.Dokument by mal byť podľa ministra konsenzom a mal by mať nadčasovú povahu, aby mohol slúžiť ako vízia pre ďalší rozvoj výchovy a vzdelávania.uviedol dnes Plavčan. Dokument by sa mal dostať aj pred poslancov parlamentu. K samotnému zneniu reformy bude pripravený aj prvý akčný plán, ktorý bude na obdobie dvoch rokov a bude obsahovať aj finančné plnenie.dodal Plavčan.Rezort školstva v rámci pripomienkovania dokumentu dostal približne 4000 podnetov. Do dokumentu by sa mali zapracovať do konca augusta.uviedol jeden z autorov dokumentu Ivan Juráš.Dokument sa venuje napríklad zmenám v predškolskom vzdelávaní, v práci učiteľa, v regionálnom a vysokom školstve. Ďalšie zmeny sa týkajú napríklad predškolského vzdelávania, hodnotenia žiakov či zmien pri akreditácii vysokých škôl. Kvalitnejšia by podľa autorov reformy mala byť aj príprava budúcich učiteľov. Zvýšiť by sa mala aj podpora pre učiteľov vo forme asistentov tak, aby sa pedagógovia mohli venovať iba učeniu.Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko predstavilo ministerstvo školstva 15. marca. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom.