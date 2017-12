Finálový turnaj Slovenského pohára vo volejbale bude v Prievidzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. decembra (TASR) - Finálový turnaj Slovenského pohára mužov a žien 2018 sa v termíne 2. - 4. februára uskutoční v Prievidzi. Oznámila to Slovenská volejbalová federácia.Na záverečnom turnaji Final Six sa predstaví až šesť mužských a šesť ženských tímov. Postup na záverečný turnaj si družstvá vybojovali na základe umiestnenie v základnej časti extraligy.Mužský turnaj už pozná všetkých šiestich účastníkov finálového turnaja SP, pretože základná časť extraligy sa už skončila. Miestenku v semifinále majú vo vrecku prvé dva tímy tabuľky VK Prievidza a VKP Bystrina SPU Nitra, ďalšie štyri kluby TJ Slávia Svidník, VK MIRAD PU Prešov, VK KDS Šport Košice a TJ Spartak Myjava musia o postup do bojov o medaily bojovať v piatkovom štvrťfinále.V ženskej extralige sú pred posledným kolom základnej časti, ktoré je na programe 3.-6. januára, známi všetci šiesti účastníci finálového turnaja. No známy je zatiaľ len jeden semifinalista. Tým je líder tabuľky STRABAG Volleyball Club, ktorý sa s predstihom stal víťazom základnej časti. O druhú miestenku do semifinále, teda 2. miesto v extralige po úvodnej časti sa v priamom súboji stretnú Volley project UKF Nitra a obhajca titulu aj Slovenského pohára Slávia EU Bratislava. Víťaz tohto súboja, ktorý sa uskutoční 6. januára o 18.00 pod Zoborom, obsadí po základnej časti 2. miesto. Ďalšími istými účastníkmi finálového turnaja SP sú VK EPERIA Prešov, KV MŠK Oktan Kežmarok a VTC Pezinok-Bilíkova.V Prievidzi sa finálový turnaj Slovenského pohára uskutoční prvýkrát v histórii. Prvenstvo v tejto súťaži, ktorá zaručuje aj miestenku v pohárovej Európe, budú obhajovať volejbalisti Prešova a volejbalistky Slávie EU. Naposledy sa finálový turnaj SP uskutočnil v Starej Ľubovni.