Financie od štátu dá SZĽH na infraštruktúru a mládež

Bratislava 28. júla (TASR) - Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4,125.000 eur.informoval TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH.povedal prezident SZĽH Martin Kohút.Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie hokejovej infraštruktúry. To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, môže na základe projektu požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho nevyhnutnej obnovy.dodal Kohút. Podmienky použitia finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH.Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových a zápasových pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej haly.upresnil Kohút.Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám Poprad a Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov.dodal na záver prezident SZĽH.