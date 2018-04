Finančík Imrich Béreš chce kandidovať za prezidenta, rozhodne petícia

Finančník Imrich Béreš chce kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Spúšťa petíciu na podporu svojej kandidatúry, chce byť totiž občiansky kandidát. Či sa do boja o palác skutočne zapojí, bude závisieť od výsledku petície. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.





"Dal som súhlas s tým, aby bola spustená petícia na podporu mojej prípadnej kandidatúry za prezidenta. Hoci som vnútorne pripravený vstúpiť na jeseň do predvolebnej súťaže, ale definitívne rozhodnutie prijmem na základe výsledku petície," uviedol Béreš. O kandidatúre sa rozhodne, keď získa 30.000 podpisov od ľudí, teda dvojnásobok počtu potrebného podľa zákona (15.000).Chce byť občiansky kandidát. "Nebudem sa uchádzať o podporu politických strán," doplnil s tým, že kampaň si mieni financovať sám. Béreš chce byť alternatívou a konkurenciou pre všetkých prezidentských kandidátov.V petičnom tíme má Béreš emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka či Milana Kňažka, ktorý sa v minulosti tiež uchádzal o post prezidenta. Bezák ani Kňažko na tlačovú konferenciu neprišli, Béreš tvrdí, že ich o to sám požiadal. Volebný tím ešte nemá.Béreš zároveň odmietol informácie, že mal napadnúť svoju bývalú ženu. Avizuje právne kroky. Prípad je podľa jeho slov 15 rokov stará záležitosť. Béreš spochybňuje lekársku správu, podľa ktorej mal exmanželku napadnúť. Pravosť správy majú podľa Béreša preskúmať súdy.Pochody, ktoré sa na Slovensku spustili po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vníma. Nepovedal, či sú požiadavky protestujúcich na odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara opodstatnené. Ale ak by bol na Gašparovom mieste, odstúpil by.Béreš vyštudoval ekonómiu, podnikal, venoval sa folklóru, bol šéfom protokolu u prezidenta Michala Kováča. Neskôr sa pridal k strane Pavla Ruska ANO a stal sa poslancom Národnej rady SR.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili. Kandidatúru už oznámil Radovan Znášik, ktorý sa chce o hlasy voličov uchádzať ako občiansky kandidát. Záujem o prezidentský palác avizoval aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.