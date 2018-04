Finančná gramotnosť pomôže školákom predísť problémom v dospelosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. apríla (TASR) – Finančnú gramotnosť by sa mali učiť už deti na prvom stupni základných škôl, pretože toto vzdelanie im môže pomôcť vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Upozornil na to Peter Kalčevský, programový riaditeľ organizácie JA Slovensko, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých v oblasti financií, ekonomiky a podnikania.Podľa Kalčevského je dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť už od prvého stupňa základnej školy.zdôraznil.Základy finančnej gramotnosti by sa mali implementovať do školských osnov aj podľa Andreja Huttu, člena prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "skonštatoval.Ako dodal Kalčevský, stretáva sa s názorom, že malé deti tieto vedomosti ešte nemusia mať a riešiť by to mali až dospelí.podotkol s tým, že cieľom vzdelávacích programov JA Slovensko nie je učiť najmenších žiakov o bankovom systéme či úrokových sadzbách.priblížil.