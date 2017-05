Finančná správa ČR čelí kritike. Zneužíva vraj právomoc blokovať účty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. mája (TASR) - Počet takzvaných zaisťovacích príkazov v Česku, keď finančný úrad v rámci predbežného opatrenia firmám bez dôkazov zablokuje účet a často zaistí aj fyzický majetok, vzrástol v rokoch 2014 až 2016 o viac než polovicu. Množstvo firiem v dôsledku opatrenia tak končí v insolvencii a štátu preto hrozia súdy a arbitráže.Tento rok išlo o 1561 príkazov, vlani to bolo ešte o štyri desiatky viac. Zaisťovacie príkazy sú problematický nástroj, nakoľko ide o predbežné opatrenie. Postihnutým podnikateľom vo chvíli jeho použitia nikto nedokázal akékoľvek porušenie zákonov a nevznikol im ani daňový nedoplatok.Finančná správa teraz čelí kritike, že zaisťovacie príkazy zneužíva a likviduje tak aj viacero poctivých firiem, ktoré sa do reťazových obchodov mohli dostať neúmyselne. Po zablokovaní účtov totiž mnoho firiem nie je schopných pokračovať v podnikaní a očistia sa napríklad až o niekoľko rokov.Vlani z týchto príkazov získala správa približne 1,1 miliardy Kč (41,61 milióna eur). V roku 2015 to bolo 822 miliónov Kč. Táto suma však podľa Finančnej správy nevyjadruje sumu ani hodnotu majetku, s ktorou dotknuté firmy nemohli disponovať.Podľa odhadov zverejnených denníkom E15 v dôsledku zaisťovacích príkazov skončili desiatky spoločností v insolvencii a po zablokovaní účtov neboli schopné ďalej podnikať. Skutočnosť, že k odstaveniu došlo neoprávnene, však môže vyjsť najavo až po niekoľkých rokoch.uviedol bývalý šéf Generálneho finančného riaditeľstva a spoluzakladateľ Daňovej kobry Jiří Žežulka, ktorý dnes pôsobí ako manažér spoločnosti Apogeo. "Môžu to byť čiastky, ktoré štát zaťažovať nebudú, môžu to však byť aj astronomické čiastky v miliardách korún," spresnil finančné dôsledky žalôb na štát.