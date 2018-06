Finančná správa predĺži hodiny pre daňovníkov s odloženým priznaním

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Vzhľadom na to, že počas posledných júnových dní sú pre podávanie odložených daňových priznaní vyťaženejšie daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny. Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov zostáva už len pár dní. Pozor by si mali dať najmä fyzické osoby podnikatelia.Počas posledných júnových dní budú posilnené úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Táto povinnosť sa týka približne 170.000 daňovníkov, ktorí požiadali o odloženie podania daňového priznania na koniec júna.Daňové úrady budú posilnené počas posledných troch pracovných dní, v priebehu ktorých je možné podať na jún odložené daňové priznanie k dani z príjmov. Daňové úrady tak budú otvorené pre verejnosť aj vo štvrtok, ktorý je inak nestránkovým dňom, v piatok a v pondelok budú úradné hodiny predĺžené.Call centrum finančnej správy bude dostupné počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých je možné podať odložené DP, až do polnoci. Navyše bude k dispozícii aj cez víkend (30.06. - 01.07.). Cez víkend budú pracovníci Call centra finančnej správy vybavovať tie dopyty, ktoré prídu písomne, prostredníctvom mailovej komunikácie. Call centrum finančnej správy je posilnené aj dnes (25.6.) – pre termín na splnenie si pravidelných mesačných povinností k DPH (daňové priznanie, kontrolné výkazy a pod.).Vďaka predĺženým úradným hodinám budú mať daňové subjekty viac času na samotné podanie daňového priznania, rovnako ako širší priestor na získanie dopytovaných informácií priamo z Call centra finančnej správy.Finančná správa zároveň upozorňuje, že fyzické osoby podnikatelia, ktoré požiadali o odloženie termínu na podanie daňového priznania, alebo tie, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, si musia dať pozor na júnové termíny. Platí, že posledný termín na podanie odloženého DP k dani z príjmov FO, rovnako ako prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018, je potrebné podať do konca júna. Pre víkend však termín posledného dňa na podanie odloženého DP a prehľadu zo závislej činnosti pripadne až na 2. júl 2018. Ak teda chce fyzická osoba podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.