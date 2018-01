Finančná správa preverila dodržanie zákona o hazarde v 263 prípadoch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. januára (TASR) - Finančná správa (FS) SR zatiaľ v tomto roku skontrolovala dodržiavanie zákona o hazardných hrách v 263 prípadoch na celom Slovensku, porušenie zistila v piatich prípadoch. Finančná správa môže udeliť právnickým osobám pokutu od 3000 do 100.000 eur a fyzickým osobám od 2000 do 20.000 eur za prevádzkovanie hazardnej hry či podieľaní sa na prevádzkovaní hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom. Pre TASR to povedala hovorkyňa FS SR Ivana Skokanová.Od 1. januára 2018 je navyše možné výherné prístroje či technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi prevádzkovať len v herni, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 12 takýchto zariadení. V poslednom čase FS SR zaevidovala, že sa niektorí prevádzkovatelia hazardných hier snažia obchádzať zákonné povinnosti takzvanými kvízomatmi.vysvetlila Skokanová. Takýmto spôsobom sa podľa nej rôzni podnikatelia snažia obchádzať zákonné podmienky prevádzkovania hazardných hier. Finančná správa však upozorňuje, že aj takéto zariadenia sú považované za hazardné hry a bude tieto prípady naďalej pokutovať. Zakročila už aj v niektorých prípadoch.podotkla Skokanová. Pokuta sa vzťahuje aj na prenajímateľa časti prevádzky pohostinstva, a to za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia. V záujme predídenia komplikáciám pri vyplatení výhry takisto finančná správa neodporúča občanom, aby vkladali finančné prostriedky do takýchto zariadení.Finančná správa vykonáva aj kontrolu nelegálneho hazardu na internete od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách. Zakročila už voči 237 webovým sídlam so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti oslovila všetky dotknuté spoločnosti.spresnila hovorkyňa FS SR. V zozname zakázaných webových sídiel je momentálne 135 stránok.Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už osem príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 40 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur.