Finančná správa pripravuje elektronizáciu registračných pokladníc

Bratislava 26. decembra (TASR) – Finančná správa (FS) chystá elektronizáciu všetkých registračných pokladníc na Slovensku. Opatrenie je súčasťou boja štátu s daňovými podvodmi. Kontrolná akcia totiž ukázala len na 18 pokladniciach skrátenie tržieb až o 7,5 milióna eur.Prezident FS František Imrecze upozornil, že typy podvodov vo finálnej spotrebe sa menia. Do roku 2014 boli podľa neho skôr jednoduchšie – zákazník dostal v reštaurácii bloček napríklad s chýbajúcim znakom ministerstva financií a hneď pochopil, že nie je pravý. Tieto podvody sa zmenili na oveľa sofistikovanejšie a fungujú na báze modifikácie fiškálneho modulu registračnej pokladnice.Jedna pokladnica môže mať dva moduly, reálny a nelegálny.vysvetlil Imrecze.Podvody znižovania daňovej povinnosti na pokladniciach sa dejú aj tak, že servisné organizácie alebo priamo výrobcovia poskytujú takzvané softvérové kľúče, ktorými je možné znížiť hodnotu tržieb na pokladnici pri dennej či mesačnej uzávierke.Finančná správa uskutočnila v tejto súvislosti kontrolnú akciu, pri ktorej zaistila 60 podozrivých registračných pokladníc. Nález len na 18 z nich má podľa Imreczeho hodnotu takmer 7,5 milióna eur. Za rok bola na pokladnici skrátená tržba v priemere o 55 %. Zvyšných 42 pokladníc daniari ešte analyzujú. Analýza 18 pokladníc trvala približne tri mesiace.vyčíslil prezident FS.Štát to vie podľa neho riešiť len tak, že zelektronizuje všetky registračné pokladnice na trhu, podobne, ako to urobilo Maďarsko, Chorvátsko či Česko. Imrecze zdôraznil, že to neznamená povinnosť pre všetkých podnikateľov používať virtuálnu registračnú pokladnicu.opísal.Šéf daniarov dodal, že legislatívne je na to štát relatívne pripravený. Od roku 2015 totiž musia byť všetky pokladnice pripojiteľné na internet. Dnes môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať podnikatelia, ktorí mesačne vydajú najviac 3000 pokladničných bločkov. Finančná správa to chce uvoľniť na celý trh. Projekt plánuje začať realizovať v prvom štvrťroku 2017.