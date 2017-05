Finančná správa spochybnila čísla NKÚ o príjmoch z daňových licencií

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. mája (TASR) - Čísla Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o tom, že daňové úrady mohli vybrať na daňových licenciách do rozpočtu viac peňazí, nie sú podľa finančnej správy (FS) korektné, pretože nie sú konečné. Uviedla to pre TASR hovorkyňa FS Patrícia Macíková.Reagovala tak na dnešné informácie, ktoré zverejnil NKÚ SR po kontrole o tom, že keby daňové úrady postupovali dôslednejšie, mohol byť príjem z licencií vyšší. Kontrolóri daňovým úradom napríklad vyčítali to, že nepostupovali podľa zákona, keď za roky 2014 a 2015 nevyzvali viac ako 44.000 daňových subjektov na podanie daňového priznania v náhradnej lehote. Alebo, že nekonali dostatočne v prípade začatia daňového exekučného konania, aby vymáhali daňové licencie.uviedla však Macíková. Logicky podľa jej slov začína proces vymáhaním u subjektov, ktoré majú majetok a potenciál túto licenciu zaplatiť.vysvetlila hovorkyňa. Väčšinou ide podľa jej slov o spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť, alebo sa vyskytujú v podvodných schémach.avizovala.Doplnila, že daňové licencie tvorili v roku 2014 približne 5 % priznanej dane z príjmov právnických osôb a v roku 2015 išlo 3,6 %.vyčíslila. Aj to je podľa nej dôkazom fungujúcej finančnej správy, ktorá prijala viaceré opatrenia na podporu historicky najefektívnejšieho výberu daní." zdôraznila.Nároky na finančnú správu a jej pracovníkov sa podľa Macíkovej z hľadiska potrieb štátu či EÚ neustále zvyšujú.doplnila.