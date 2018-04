Finančná správa vrátila daňovníkom doteraz vyše 180 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Finančná správa spracováva daňové priznania a postupne poukazuje ďalšie preplatky na daniach. Občanom a firmám už poslala viac ako 180 miliónov eur.Preplatky išli na účty viac ako 260.000 firiem a občanov. Suma sa každým dňom zvyšuje, keďže finančná správa denne posiela tisíce preplatkov. Všetky preplatky správa vráti najneskôr do polovice mája.Preplatky je podľa zákona potrebné poslať na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 11. mája 2018. Finančná správa začala preplatky rozposielať hneď ako začala spracovávať daňové priznania.Podľa aktuálnych štatistík je spracovaných už viac ako 970.000 daňových priznaní. Približne 200.000 daňovníkov oznámilo, že si predlžujú lehotu na podanie priznania, väčšina z nich do konca júna. Takmer 20.000 daňovníkov si predĺžilo lehotu až do septembra, keďže majú príjmy zo zahraničia.TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.