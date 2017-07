Finančná správa začína bojovať proti nelegálnemu hazardu na internete

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) – Finančná správa (FS) od júla kontroluje nelegálny hazard na internete. Zoznam zakázaných webových stránok zverejní prvý raz 17. júla. Informovala o tom jej hovorkyňa Patrícia Macíková.Úpravu podmienok dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk internetových hazardných hier priniesla novela zákona o hazardných hrách, ktorú vlani schválili poslanci parlamentu viac ako dvojtretinovou väčšinou hlasov.uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc.upozornil prezident FS František Imrecze.V prvom kroku bude finančná správa vyhľadávať webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne budú poskytovatelia zakázaných ponúk vyzvaní na ukončenie svojej činnosti.Ak prevádzkovatelia hazardných hier bez licencie na internete adekvátne nezareagujú v zákonom stanovenej lehote, budú zaradení do zoznamu zakázaných ponúk. Ten finančná správa zverejní prvýkrát 17. júla a bude ho priebežne dopĺňať a aktualizovať na týždennej báze.Finančná správa následne požiada súd o vydanie príkazu na blokáciu webovej stránky, na ktorej sa nachádzajú nelegálne hazardné hry, a tiež o vydanie príkazu na blokáciu platieb na účet, ktorý používa nelegálny poskytovateľ internetového hazardu.Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur.