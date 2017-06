Finančné a akciové trhy tento rok znepokojuje len vývoj v Taliansku

Ilustračné foto. Foto: Zuno Foto: Zuno

Rím 3. júna (TASR) - Počas úspešných proeurópskych parlamentných a prezidentských voľbách v Holandsku a vo Francúzsko zostalo v tieni klbko talianskych politických a ekonomických problémov. Teraz vystúpilo do popredia.Aj na Apeninskom polostrove, tak ako v Nemecku sa budú konať koncom septembra parlamentné voľby. Kým v Nemecku hlavné politické sily Kresťansko-demokratická únia a bavorská Kresťansko-sociálna únia spolu so sociálnymi demokratmi získajú nad 50 % kresiel v spolkovom parlamente, situácia v Taliansku vyvoláva nervozitu na finančnom trhu a na európskych burzách.V talianskych predčasných voľbách môže výrazne posilniť euroskeptické Hnutie piatich hviezd. Finanční experti už teraz radia majiteľom talianskych štátnych dlhopisov, aby sa ich zbavili.Šéf hnutia, bývalý komik Beppe Grillo, získava voličov z ľavej i pravej strany politického spektra. Medzi jeho cieľmi je aj referendum o zotrvaní krajiny v eurozóne. Hnutie má podľa prieskumov 30-% podporu a dotiahlo sa v nej na úroveň vládnej Demokratickej strany.uviedol v komentári Dirk Gojny, analytik banky National. Voľby v Taliansku sa už stali hlavnou témou na finančných trhoch.Taliansky rast hrubého domáceho produktu je slabý. Krajinu ťaží vysoký verejný dlh a jej banky majú desiatky miliárd eur nedobytných úverov.Situáciu mierne upokojili analytici nemeckej Commerzbank. Pokladajú za málo pravdepodobné, že Hnutie piatich hviezd by po voľbách dokázalo zostaviť akcieschopnú vládu.