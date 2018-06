Finančné inštitúcie majú povinnosť informovať o účtoch rezidentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Automatická výmena informácií (AVI) prináša v týchto dňoch povinnosť do 30. júna podať oznámenie o finančných účtoch rezidentov z iných krajín. Do tohto dátumu sú oznamujúce finančné inštitúcie, ktorých sa AVI týka, povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS.Povinnosť im plynie zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. Ten je jedným z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí finančnej inštitúcii pokuta vo výške až do 10.000 eur.V tomto roku majú finančné inštitúcie opäť povinnosť poskytnúť finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a zmluvných štátov uvedených v zozname, ktorý zverejnilo MF SR na svojom webovom sídle. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom.Slovenské oznamujúce finančné inštitúcie reportovali informácie týkajúce sa finančných účtov prvý raz v roku 2016 za roky 2015 a 2014 na základe medzinárodnej dohody FATCA. Prostredníctvom tejto dohody sú totiž finančné inštitúcie povinné prostredníctvom finančnej správy poskytovať americkej daňovej správe (IRS) údaje o príjmoch a zostatkoch amerických subjektov na ich finančných účtoch. Zároveň USA poskytuje obdobné recipročné údaje partnerským jurisdikciám vrátane Slovenska.V roku 2017 pribudla finančným inštitúciám povinnosť oznamovať aj informácie podľa štandardu CRS (Common Reporting Standard), v EÚ adoptovaný smernicou DAC 2. Podľa tohto štandardu odvtedy oznamujú finančné inštitúcie zahraničným jurisdikciám informácie o nerezidentoch v termíne do konca júna.AVI predstavuje významný nástroj v boji proti rozmáhajúcim sa globálnym daňovým únikom a podvodom. Do medzinárodnej výmeny informácií sú zapojené štáty EÚ aj OECD. Automatická výmena informácií umožňuje finančným správam odhaliť nespolupracujúcich daňovníkov, zvyšuje transparentnosť, spoluprácu a efektívnosť výberu daní.