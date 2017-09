Finančné limity na kampaň ani moratórium sa nezrušia

Reklamný bilboard, ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. septembra (TASR) - Maximálne finančné limity na volebnú kampaň sa nezrušia, rovnako ani 48-hodinové volebné moratórium či dvojtýždňový zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky. Plénum Národnej rady SR totiž odmietlo novelu zákona o volebnej kampani, ktorou poslanci SaS navrhovali tieto zrušiť. Chceli ponechať len zákaz zverejňovať prieskumy vo volebný deň.vysvetľovali svoj zámer. Súčasný zákon o kampani totiž podľa liberálov tieto slobody obmedzuje.V novele navrhovali tiež zrušiť "neopodstatnené obmedzenia slobody prejavu a slobodného šírenia informácií" pre iné subjekty počas volebnej kampane. Ďalej chcú umožniť občanom SR bez trvalého pobytu na Slovensku poskytovať dary na vedenie volebnej kampane a viesť volebnú kampaň ako tzv. tretie osoby registrované štátnou komisiou. Možnosť poskytovať dary na vedenie kampane by podľa SaS mali mať aj občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb.Právnou normou chceli opoziční poslanci dosiahnuť aj to, aby Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie elektronické médiá museli odmietnuť vysielanie politickej reklamy, ktorá "podnecuje národnostnú, rasovú, náboženskú alebo inú nenávisť, propaguje totalitné hnutia alebo popiera, či schvaľuje zločiny režimov založených na fašistickej alebo komunistickej ideológii".Poslancom SaS neprešla ani novela zákona o obecnom zriadení, ktorou chceli dosiahnuť, aby na rokovaniach zastupiteľstva obecných a mestských samospráv mohol vystúpiť aj poslanec zastupiteľstva príslušného samosprávneho kraja.Poslanci SaS neuspeli ani s návrhom na zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty. Novelou zákona chceli skrátiť lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly. Taktiež chceli zaviesť podmienku, že daňový úrad je oprávnený zadržiavať nadmerný odpočet najviac do výšky spornej sumy. Cieľom novely zákona bola aj úprava spôsobu výpočtu úroku z nadmerného odpočtu obdobne, ako je upravený pri odklade platenia dane a povolenia splátok.