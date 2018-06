Finančníci vnímajú prijaté zmeny v novele zákona o poisťovníctve

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 23. júna (TASR) – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vníma pozitívne zmeny, ktoré má priniesť schválená novela zákona o poisťovníctve. Parlament odobril zmeny, ktorými sa napríklad upustilo od úpravy regulácie odmien pre finančných sprostredkovateľov za sprostredkovanie úveru na bývanie.Podľa AFISP totiž finančných agentov nemožno vzhľadom na prísne regulácie považovať za osoby, ktoré by poskytovali svoje služby finančným spotrebiteľom výlučne kvôli provízii.tvrdí v stanovisku pre médiá generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.Podľa AFISP sa pozornosť v konečnom dôsledku sústredila na nástroje ochrany finančného spotrebiteľa, ktoré vyústili do stanovenia odkupnej hodnoty životného poistenia s rezervotvornou zložkou s limitmi už v prvých troch rokoch trvania poistných zmlúv vrátane stanovenia limitov investovania do fondov kolektívneho investovania, ktoré sú zvládnuteľné aj pre poistné spoločnosti.myslí si Huttová. Upozornila tiež na to, že všetky úkony, ktoré sprostredkovatelia vykonávajú, podliehajú maximálnej regulácii.priblížila Huttová. V tomto roku napríklad pribudli zvýšené povinnosti na zabezpečovanie odbornej spôsobilosti finančných agentov a zvýšená transparentnosť o plnení týchto podmienok v registroch finančných agentov.Každý z občanov, ktorý sa stáva klientom finančného agenta, má možnosť si odbornú spôsobilosť osoby, ktorá ho oslovuje s ponukou finančných služieb, preveriť vo verejných registroch vedených NBS.