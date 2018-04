Finančník I. Béreš zrejme nebude kandidovať za prezidenta SR

Na snímke finančník Imrich Béreš počas tlačovej konferencie 16. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Finančník Imrich Béreš, ktorý oznámil zámer kandidovať za prezidenta SR v budúcoročných voľbách a spustil petíciu na podporu kandidatúry, sa zrejme o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Naznačil to v stanovisku, ktoré v utorok večer zaslal médiám.píše Béreš. Hovorí o slzách matky, strachu syna, obavách o zdravie.doplnil.Béreš oznámil svoju kandidatúru v pondelok (16.4.). Chcel byť občianskym kandidátom. Či by sa do boja o palác skutočne zapojil, malo závisieť od výsledku petície, v ktorej chcel získať 30.000 podpisov od ľudí. Na tlačovej konferencii tiež odmietol medializované informácie, že mal napadnúť svoju bývalú ženu. Avizoval právne kroky.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili. Kandidatúru už oznámil Radovan Znášik, ktorý sa chce o hlasy voličov uchádzať ako občiansky kandidát. Záujem o prezidentský palác avizoval aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.