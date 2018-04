Finančnú gramotnosť žiakov sa snaží zlepšiť program Teach for Slovakia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) – Finančnú gramotnosť žiakov na školách sa snaží zlepšiť aj spoločný program Teach for Slovakia a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Jedným z takýchto zlepšení bolo napríklad nedávne (11.4.) stretnutie 40 deviatakov z Malaciek a z bratislavskej mestskej časti Dúbravka s rovnakým počtom zamestnancov a manažérov banky, pričom diskutovali práve o témach z oblasti finančnej gramotnosti. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Teach for Slovakia Veronika Pavlíková Klindová.zhrnula dojmy z workshopu deviatačka z Malaciek. Jednou z priorít je podpora finančnej gramotnosti a vzdelávania v tejto oblasti.povedala správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.povedal Slavomír Lalík, účastník Teach for Slovakia na Základnej škole v Malackách. Budúcnosť slovenského školstva nezávisí podľa zakladateľ Teach for Slovakia Stanislava Boledoviča len od skutkov ministerstva.uzavrel Boledovič.