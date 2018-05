Finančný výbor odobril zmeny v zákone o administratívnej záťaži

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 2. mája (TASR) - Ľudia na Slovensku by mali mať menej administratívnych povinností voči niektorým úradom. Orgány verejnej moci majú totiž po novom o fyzických a právnických osobách získavať pri svojej úradnej činnosti potrebné údaje z informačných systémov verejnej správy. Počíta s tým návrh zákona o opatreniach na zníženie administratívnej záťaže, v ktorom v stredu parlamentný finančný výbor schválil niekoľko zmien. Posúva sa napríklad účinnosť niektorých opatrení. Návrh zákona je v parlamente už v druhom čítaní.priblížil na rokovaní výboru podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Schváleným pozmeňujúcim návrhom Ladislava Kamenického (Smer-SD) sa do zákona zavádza výnimka, ktorou sa umožní občanom pri hlásení pobytu, v prípade technických problémov na strane orgánu verejnej moci, predkladať listinnú podobu výpisov bez časového obmedzenia. Jedinou podmienkou ale bude, že všetky údaje budú musieť byť aktuálne a platné.Zmeny sa udejú aj pri žiadosti o list vlastníctva.doplnil Raši. Potrebné bude uviesť názov obce a katastrálneho územia, ale aj identifikáciu vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku.V niektorých ustanoveniach sa upraví aj účinnosť. Pôvodne vláda navrhovala, aby zákon začal platiť od 1. júla tohto roka, pozmeňujúcim návrhom ale majú niektoré ustanovenia vstúpiť do platnosti od 1. septembra tohto roka a v niektorých ustanoveniach až od 1. januára 2019.zdôvodnil posunutie účinnosti Raši.Vládny návrh zákona celkovo zmení 168 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o predkladaní výpisov v papierovej forme. Vlani si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov.