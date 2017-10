Finančný výbor prerušil rokovanie o novele zákona o dani z príjmov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Parlament sa na najbližšej schôdzi nebude zaoberať novelou zákona o dani z príjmov. Ďalšie rokovanie o nej na dnešnom zasadnutí prerušil Výbor Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet.Novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR je už v druhom čítaní. Zameraná je na zvýšenie podpory a zlepšenie podmienok v oblasti kúpeľníctva. Taktiež sa mala zvýšiť podpora vedy a výskumu, a to zvýšením odpočtu nákladov zo súčasných 25 % na 100 % a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100 %. Okrem toho sa mal novelou zákona zaviesť tzv. patent–box, ktorým by sa mala stimulovať produkcia s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov.zdôvodnila prerušenie rokovania o tejto právnej norme štátna tajomníčka Dana Meager.Tiež upozornila, že zákon prináša veľa opatrení. Okrem podpory kúpeľníctva či zavedenia patent-boxu má novela zaviesť aj nové pravidlá pri rezidencii. Je tam aj zavádzanie nového pravidla pri daňovej rezidencii.vysvetlila Meager.Výhrady k novele má aj opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS). Chýbala mi najmä analýza dosahov navrhovaných zmien.podotkol Jurzyca. Ako príklad uviedol zvýhodnenie kúpeľníctva.myslí si Jurzyca.Chýba mu aj vyčíslenie superodpočítateľnej položky.doplnil Jurzyca.Novela zákona obsahovala aj zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky. Týmto opatrením sa však parlament zaoberať bude. Výbor totiž schválil pozmeňujúci návrh Irén Sárközy (Most-Híd) k novele zákona o bankách, do ktorého sa táto zmena presunie. Parametre podpory majú pritom zostať rovnaké.Zvýhodnenie má byť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Naďalej si budú toto zvýhodnenie môcť uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok.dodal predseda výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD).